Autonomie De Friesland snel prijsgegeven Leeuwarden - De nieuwe top van De Friesland was er al lange tijd van overtuigd dat de zorgverzekeraar niet veel langer zelfstandig zou kunnen blijven. Toen na bestuursvoorzitter Diana Monissen vorig jaar ook president-commissaris Jan Ploeg was vertrokken, draaiden hun opvolgers Bert van der Hoek en Doede Vierstra al binnen enkele maanden de afspraak terug dat De Friesland zeker tot 2020 zelfstandig zou blijven. Dat blijkt uit een reconstructie van het inleveren van de zelfstandige positie van De Friesland, vandaag in het Friesch Dagblad. Zorgverzekeraar De Friesland fuseerde in 2012 met Achmea en kreeg destijds de garantie dat de zorgverzekeraar in ieder geval tot en met 2016 grotendeels zelfstandig zou blijven. De zorgverzekeraar boekte goede resultaten en Monissen en Ploeg spanden zich in om de autonome positie te verlengen. Dat slaagde: eind 2014 spraken ze met Achmea af dat deze in ieder geval tot 2020 zou blijven. De afspraken moesten alleen nog op papier worden gezet. In mei vorig jaar werd in het jaarverslag nog eens bevestigd dat dit in de maanden daarop zou gebeuren. Monissen was inmiddels vertrokken en enkele weken later trad ook Ploeg af. Terugdraaien afspraak Naar nu blijkt hebben hun opvolgers binnen enkele maanden vrijwillig een streep gezet door de afspraken. Achmea wilde de zelfstandige positie van De Friesland liever per jaar bekijken. Van der Hoek en Vierstra zeggen vandaag in deze krant dat ze het daar eigenlijk wel mee eens waren. Ze vonden dat het relatief kleine De Friesland, ondanks de goede resultaten, op termijn beter af zou zijn met schaalvergroting. De zorgverzekeraar zou zichzelf anders uit de markt prijzen, vinden ze. Het terugdraaien van de afspraak maakte de weg vrij voor volledige integratie bij Achmea-onderdeel Zilveren Kruis, zoals de zorgverzekeraar vorige maand aankondigde. Dat gebeurde nu als gevolg van financiële problemen bij De Friesland-dochteronderneming FBTO. Van der Hoek en Vierstra zeggen dat die problemen de samenvoeging hooguit hebben versneld. ‘Over de richting is nooit twijfel geweest.’ Voormalig president-commissaris Ploeg zegt verbaasd te zijn over de gang van zaken. Hij wijst erop dat De Friesland de afgelopen jaren steeds goed presteerde en dat bij zijn vertrek niets erop wees dat integratie noodzakelijk was. Hij zegt dat in 2012 juist met Achmea is gefuseerd zodat het concern zou kunnen bijspringen bij onverwachte financiële tegenvallers. “En nu gebeurt het tegenovergestelde.” Meer vandaag in het Friesch Dagblad

