Personeel De Friesland vreest verdampen Fries zorggeld Leeuwarden - Het grote eigen vermogen van zorgverzekeraar De Friesland moet beschikbaar blijven voor de zorg in Fryslân. Het kapitaal, dat de afgelopen decennia grotendeels is bijeengebracht door de Friese premiebetaler, dreigt te worden besteed in andere delen van Nederland. Dat is een van de zorgen van de ondernemingsraad (or) van De Friesland bij de voorgenomen integratie bij Zilveren Kruis. Het gaat om een vermogen van - per eind vorig jaar - ruim 460 miljoen euro. Voorzitter van de ondernemingsraad Michel Evers zegt te vrezen dat met het inleveren van de autonomie ook de zeggenschap over dit geld verdwijnt. Hij wijst erop dat het voor het overgrote deel is opgebouwd door verzekerden in Fryslân. ,,Het moet ten goede komen aan de zorg in Fryslân en niet worden verspreid over het hele land.” De Friesland heeft nu nog een autonome positie binnen het Achmea-concern. De zorgverzekeraar mag zijn eigen zorg inkopen en heeft ook veel vrijheid op het gebied van bijvoorbeeld personeels- en preventiebeleid. Topman Bert van der Hoek kondigde eind september aan dat De Friesland deze autonome positie per 1 januari gaat verliezen, voornamelijk als gevolg van onverwachte verliezen bij bedrijfsonderdeel FBTO. De zorgverzekeraar wordt integraal ondergebracht bij Achmea-onderdeel Zilveren Kruis. Evers zegt er niet van overtuigd te zijn dat dit de beste oplossing is. ,,De ondernemingsraad denkt dat minder vergaande oplossingen mogelijk zijn, waarbij De Friesland meer van zijn autonomie behoudt.” Dat zou in het belang zijn van verzekerden, zorgaanbieders en medewerkers, stelt hij. De voorgenomen integratie bij Zilveren Kruis baart de ondernemingsraad ook op andere vlakken zorgen. Evers vreest de omvang van de nieuwe organisatie. ,,Als zelfstandig bedrijf kun je snel schakelen en ben je flexibel. Wij zien Achmea nu toch vooral als een bureaucratische en ambtelijke organisatie.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 oktober 2017

