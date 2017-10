Regio donderdag, 26 oktober 2017

Sportpark SWZ moet het Sneker voetbalhart worden Sneek - Sportpark SWZ in de Sneker wijk Tinga wordt het voetbalcentrum van Sneek. Dat heeft althans de voorkeur van het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente wil zo de sportveldenpuzzel in Sneek oplossen. Het definitieve besluit wordt door de volgende gemeenteraad genomen. De sportaccommodaties in de stad hebben al jaren kwaliteits- en capaciteitsproblemen. De gemeente doet daarom onderzoek naar een interne verhuizing van sportclubs binnen Sneek, de zogeheten sportcarrousel. Adviesbureau ACS werd ingeschakeld om drie opties te onderzoeken. Bij optie één gaan voetbalclubs SWZ en ONS naar sportpark SWZ, en gaat de groeiende Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) naar het Zuiderportpark van ONS. Op het voormalige honkbalveld op het Schuttersveld, vacant nadat honkbalclub White Cats ter ziele ging, komt een extra kunstgrasveld als overloop voor alle voetbalclubs in Sneek. Bij optie twee wordt het Zuidersportpark het voetbalhart van Sneek. De hockeyclub zou op Sportpark Tinga blijven. Bij optie drie blijft alles zoals het nu is, en worden alleen slechte velden vervangen. De kosten van optie één worden geschat op bijna 3,5 miljoen euro. Van dat geld worden op Tinga drie nieuwe kunstvoetbalvelden aangelegd en twee gerenoveerd. Op het Zuidersportpark komen drie nieuwe hockeyvelden, en op Schuttersveld een kunstvoetbalveld. Optie twee kost grofweg hetzelfde als optie één. Optie drie is met 1,8 miljoen euro de goedkoopste optie. De kosten voor gebouwen zijn nog niet berekend. Optie drie viel al snel af, omdat die de capaciteitsproblemen niet oplost. Optie twee heeft als nadeel dat het nieuwe veld vrij ver van het hockeycomplex komt te liggen, namelijk op het bestaande voetbalveld van SWZ. Ook wordt een parkeerterrein dan omgebouwd tot voetbalveld. Dat maakt de parkeerproblemen, die al groeien door de komst van de nieuwe Jumbo-supermarkt, nog groter. Sportclubs hebben een voorkeur voor optie één. Voordelen zijn onder meer een ‘stadionachtige setting’ voor voetbal op Tweede Divisie-niveau op Sportpark SWZ vanwege de bouw van een tribune, extra parkeerruimte en betere toegang tot de nieuwe supermarkt. Genoemde nadelen zijn de relatief hoge kosten en het leegkomende gebouw van de hockeyclub. Naast medegebruiker tennisvereniging De Vliegende Bal moet dan een nieuwe invulling komen. Optie één heeft desondanks volgens B en W de beste papieren, en daarmee de voorkeur van het college. Vanwege de komende verkiezingen in november wil het college geen definitief besluit nemen over de sportcarrousel en laat dat besluit aan de volgende raad. ‘Het college richt de verdere verkenningen nu wel eerst op optie één, zo schrijft het college. Naar verwachting volgt begin volgend jaar een besluit. Uit milieu- en gezondheidsoverwegingen worden alle nieuwe kunstgrasvelden ingestrooid met synthetisch rubber (TPE), in plaats van het omstreden rubber van gemalen autobanden. Daardoor is wel overal een extra onderlaag nodig. Dat extra werk leidt ertoe dat de vervanging van de toplaag van ONS verder opschuift in de tijd. De kosten van de operatie zijn bovendien hoog (100.000 euro), en het college vindt het ‘politiek beter’ om de beslissing te verdagen.

