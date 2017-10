Regio donderdag, 26 oktober 2017

Ook in Oudfries zat al Nederlandse invloed Utrecht - Het overnemen van Nederlandse klanken en woorden in het Fries is al zo oud als de talen zelf, concludeert Levi Damsma (25). Vrijdag presenteert hij zijn onderzoek op de Dei fan de Fryske Taalkunde. Juist door uit Fryslân te vertrekken hervond Levi Damsma de interesse in zijn Friese wortels. De geboren Franeker wilde na zijn middelbareschooltijd weg uit het Noorden. Hij studeerde geschiedenis en Scandinavische talen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onlangs haalde hij summa cum laude zijn masterbul in historische taal- en letterkunde aan de universiteit Gent. In den vreemde kroop het bloed waar het niet gaan kon. Hij groeide op in het Nederlands, maar koos in Amsterdam voor keuzevakken taalvaardigheid Fries en voor Oudfries. “Efterôf spyt it my dat ik net yn it Frysk grutbrocht bin. Doe’t ik de hűs út wie, fernaam ik pas hoe bysűnder oft dy taal en de Fryske skiednis binne. It hat neat mei sjauvinisme te krijen - ik haw gewoan niget oan alle kultureel ferskaat. It soe stom węze om dat op te jaan.” Via de studie van het Oudfries, het Fries van de middeleeuwen, ontdekte Damsma hoe lang het Fries en het Nederlands zich al van elkaar onderscheiden en hoe het Fries van die tijd zich heeft ontwikkeld tot de taal die we vandaag de dag spreken. Tijdens zijn masteropleiding in Gent vond hij een stage aan de Fryske Akademy, onder begeleiding van medië-vist en germanist Han Nijdam. Daar hield hij zich bezig met het ‘Oud Schoutenrecht’, een Oudfriese rechtstekst van omstreeks 1300. “Dat saneamde Skeltarjocht hie betrekking op Westerlauwersk Fryslân. Der steane űnder oare allerhanne bepalings yn hoe’t rjochtsprekkers har taak útfiere moatte.” Lees het hele interview in de papieren krant van 26 oktober 2017

