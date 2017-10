Regio donderdag, 26 oktober 2017

Gedetineerden gidsen bij expo Anne Frank

Leeuwarden - Gedetineerden van de gevangenis De Marwei in Leeuwarden gaan vanaf maandag medegevangenen en bezoekers rondleiden bij een tentoonstelling over Anne Frank. De expositie bestaat uit een groot aantal panelen met foto’s en verhalen over Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Deze tentoonstelling over het leven van Anne Frank reist al sinds 2002 de wereld over. De afgelopen jaren was zij al in een aantal gevangenissen in Nederland te zien. Dat was op initiatief van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) in justitiële inrichtingen en de Stichting Exodus, die ex-gedetineerden en gedetineerden begeleidt.

Volgens ds. Lammert Neijmeijer, geestelijk verzorger in De Marwei, herkennen gedetineerden veel in het verhaal van Anne Frank. “Afgelopen mei was deze tentoonstelling al in de Mesdagkliniek in Groningen. De gedetineerden daar hebben het nu nog over de tentoonstelling. Natuurlijk zat zij door de Jodenvervolging onschuldig opgesloten in het Achterhuis. Maar gedetineerden herkennen wel de uitsluiting, het buiten de maatschappij gesloten zijn, als ze in de gevangenis zitten.”

Het verhaal van Anne Frank kan volgens Neijmeijer gedetineerden ook prikkelen na te denken over hun eigen situatie. “Ze beseffen dat ze iets hebben gedaan wat niet kan en kunnen zich afvragen: ‘Hoe ben ik in deze situatie terecht gekomen?’

De tentoonstelling rakelt bij sommige gedetineerden ook het oorlogsverleden in de eigen familie op. “Bij een van de jongens bleek de ene grootvader in het verzet te hebben gezeten en de andere bij de NSB. Zo’n tentoonstelling is een goede aanleiding om het daar met elkaar over te hebben.”

Acht gedetineerden worden vandaag en morgen tot gids opgeleid. “Ze krijgen daar achtergrondinformatie over Anne Franks leven en de oorlog. Ook leren ze omgaan met groepen.”

Het was volgens de predikant wel lastig om geschikte kandidaten te vinden. “Sommigen zagen zichzelf wel als goede kandidaten maar bleken minder geschikt, terwijl anderen dachten te weinig kennis te hebben maar wel goede gidsen bleken te zijn.”

Volgens Neijmeijer geeft het gidsen de gedetineerden ook een gevoel van eigenwaarde. “Ze worden niet alleen gezien als mensen die een misdaad hebben begaan. Ze ontdekken ook dat ze talent hebben om groepen rond te leiden en een verhaal te vertellen. Op de openingsdag van de tentoonstelling krijgen ze een certificaat. Dat doet ze veel. Voor sommigen is het voor het eerst dat ze ergens een papiertje voor krijgen.”

Naast de geschiedeniskant worden er volgens Neijmeijer ook lijnen naar het heden getrokken. “Zaken als racisme, discriminatie, vooroordelen, democratie en vrijheid komen ook aan bod.”

De rondleidingen, die tot vrijdag 10 november worden gegeven, zitten al volgeboekt. Vooral scholen toonden veel belangstelling. Maar ook een badmintonclub uit Leeuwarden laat zich rondleiden.

