Regio donderdag, 26 oktober 2017

Friese ambulancetop hekelt FNV-rapport

Drachten - De bestuurders van Kijlstra Ambulancegroep en UMCG Ambulancezorg zijn ontstemd over de FNV. De vakbond publiceerde gisteren een rapport over de ambulancezorg in Nederland, waarin onjuistheden staan.

FNV Zorg & Welzijn heeft de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016 onderzocht. De vakbond keek vooral naar de aanrijtijden van de ziekenwagens, de personele bezetting bij de diensten en de salarissen van de bestuurders.

Volgens de vakbond haalt het grootste deel van de ambulancediensten de norm bij een spoedrit niet. Ambulances moeten bij spoed in 95 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. De vakbond maakt daarnaast gewag van buitensporige beloningen aan bestuurders, terwijl er vrijwel overal een tekort aan personeel is.

In het rapport staat dat RAV Fryslân - de coöperatie waarin Kijlstra en UMCG samenwerken - in 2016 drie bestuurders op de loonlijst had staan. Die verdienden volgens de vakbond elk 145.000 euro, dus in totaal 435.000 euro. Die mededeling gaat vergezeld van de opmerking dat RAV Fryslân vorig jaar een tekort had van 145.652 euro. ‘Het salaris van één bestuurder’, zet de vakbond erbij in het rapport.

“Dy passaazje klopt net”, zegt Sietze Kijlstra, directeur van Kijlstra Ambulancegroep en bestuurder van RAV Fryslân. “Ik ha yn 2016 echt gjin 145.000 euro fertsjinne. Dat stiet ek hielendal net yn de jiersifers fan RAV Fryslân.”

De jaarrekening vermeldt twee dingen: het bedrag dat de bestuurders volgens de Wet normering topinkomens maximaal hadden mogen verdienen (dat was 145.000 euro) én het salaris dat ze daadwerkelijk ontvingen. “Dat binne totaal ferskillende saken.”

Kijlstra verdiende vorig jaar 114.882 euro, blijkt uit de jaarrekening. Ook de twee andere bestuurders die in het rapport worden opgevoerd, verdienden in 2016 minder dan 145.000 euro. Wel is het zo dat bestuursvoorzitter Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg het wettelijk salarismaximum overschreed. Hiddes ontving in totaal 95.000 euro. Het wettelijk maximum is in zijn geval 87.000 euro, omdat hij een dienstverband heeft van 0,6 fte. De overschrijding was overigens toegestaan: Hiddes viel in 2016 onder het overgangsrecht van de normeringswet.

Kijlstra vindt het een kwalijke zaak dat de FNV verkeerde bedragen noemt. “It is retoryk om sels yn it nijs te kommen. Wy binne hjir net bliid mei, want it jout in ferkeard byld.”

Bestuurder Fred Seifert van FNV Zorg & Welzijn zegt in een telefonische toelichting op het rapport dat de genoemde bedragen wel degelijk uit de jaarrekeningen van RAV Fryslân en UMCG Ambulancezorg zijn gehaald. “Die hebben wij van het ministerie gekregen.”

