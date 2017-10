Economie donderdag, 26 oktober 2017

Garnalenpelmachine bereikt perfectie

Lauwersoog - In 2008 nam garnalenverwerker Heiploeg al pelmachines van GPC Kant in gebruik. Die verwerkten enkele kilo’s per week. Klaas Kant ontwikkelde zijn idee verder en lijkt nu de perfecte machine te hebben gebouwd.

“We begonnen met een machine die een paar kilo ongepelde garnalen per week aankon. Nu zitten op 2,5 ton per machine in de week en straks wordt dat tien ton”, zegt Klaas Kant (56). “7500 kilogram erbij, dat zijn nogal wat garnaaltjes. En we konden al concurreren op kostprijs met de pellers in Marokko. Daar duiken we straks flink onder.”

In de bedrijfsruimte van GPC Kant in de haven van Lauwersoog draaien de tien pelmachines volop. Enkele van de tien medewerkers houden zich er bezig met het voorwerk en het inpakken. “We werken samen met Telson, hiernaast. Die doet de aankoop van de garnalen, van klokvissers en vaste leveranciers, en doet ook weer de verkoop. Wij concentreren ons echt op het pellen.”

Vorig jaar juni opende de productielocatie en Kant - oorspronkelijk actief in het thuispellen tot het vanwege de hygiëne hier werd verboden - pelt jaarlijks 5 procent van de Hollandse garnalen. De rest gaat in vrachtwagens naar Marokko om daar in de fabriek met de hand gepeld te worden. “Dat veroordeel ik niet. Er is namelijk geen alternatief. Maar het is doodzonde. Het moet hier kunnen.”

De nieuwste vinding van Klaas Kant staat beneden in een hoek van de bedrijfshal. Foto’s van een pelmachine mogen niet worden gemaakt, ook kan de eigenaar niet te veel vertellen over de techniek die de productiecapaciteit verviervoudigd. “Er lezen mensen mee. De basis is de manier waarop je het zachte vlees uit de harde schaal krijgt. Dat is het geheim van de smid.”

Lees het hele artikel in de papieren krant van 26 oktober 2017

Reacties: