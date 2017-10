Economie woensdag, 25 oktober 2017

Hartman, pionierend en sociaal ondernemer

Sexbierum - Op 71-jarige leeftijd overleed vrijdag plots Wim Hartman. De ondernemer was tot de zomer eigenaar van groenteteeltbedrijf A.C. Hartman in Sexbierum en wordt herinnerd als pionier in zijn sector en als maatschappelijk betrokken werkgever.

Een van de eersten die vertrok uit ‘s lands teeltregio: het Westland. Behorend tot de eerste telers die de veiling de rug toekeerde en een directe relatie aanging met een retailer (Albert Heijn). Ook pionierend met aardwarmte voor de verwarming van de kassen. En bovendien een bijzonder divers (biologisch) aanbod van groente.

Wim Hartman bouwde in 48 jaar in Noordwest-Fryslân niet alleen zijn areaal kassen uit van twee naar 72 hectare, maar deed dat ook op een bijzondere manier. Door vernieuwend te zijn. Door te ondernemen. André Kaashoek, voorzitter van LTO Glaskracht in Fryslân, de Noordoostpolder en Overijssel, noemt nog een voortrekkersrol. ,,Ik denk dat hij ook een van de voorlopers is geweest met schaalvergroting in de sector. Dat gebeurde bovendien met een divers aanbod en aan één afnemer”, zegt Kaashoek. ,,Tomaten, komkommers, paprika, aubergine én witlof. Het telen van witlof in Nederland is nog steeds vrij uniek.” De groente groeit in het donker en behoudt zo zijn witte kleur.

A.C. Hartman, met kassen in Sexbierum, Oosterbierum, Klazienaveen en Ens én 180 vaste medewerkers, werd door Hartman op de laatste dag van juni dit jaar verkocht aan The Fruit Farm Group (TFFG) uit België. Na twee jaar onderhandelen was het zover. Het conglomeraat van (fruit)kwekerijen wereldwijd, met in totaal achtduizend hectare en een jaaromzet van tweehonderd miljoen, heeft grote plannen. Er komt 37 hectare grond bij en mogelijk tweehonderd werknemers. Het hele jaar moet er geteeld gaan worden en de duurzame ambities van Hartman worden in 2019 gerealiseerd met de overschakeling naar aardwarmte.

Wim Hartman vond in zijn familie geen geschikte opvolger, en verkocht het bedrijf aan de Belgen voor ,,zeg maar: drie dozen bonbons", zei hij tegen het Friesch Dagblad. Hij zou nog vijf jaar verbonden blijven als commissaris.

Opvolgend directeur bij A.C Hartman is René Bal. ,,Het bericht kwam als een schok. De verslagenheid onder het personeel is groot. Wim Hartman was een zeer markant man. Een echte ondernemer en teler met een grote gedrevenheid. Als het moest kon hij bergen verzetten", zegt Bal. ,,Hij vertrok als eerste bij de veiling en dat werd hem niet in dank afgenomen door vele collega’s. Maar zoals vaker daarna zijn ze hem daarin gevolgd.”

Hartman maakte lange dagen en was zeer betrokken bij zijn mensen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hadden en hebben een plek in de kassen. Het bedrijf roemde in het verleden meer dan eens hun bovengemiddelde inzet.

Wim Hartman stond in Sexbierum en omgeving ook bekend als zeer sociaal betrokken. Niet voor niets lastte voetbalvereniging AVC Sexbierum - waarvan Hartman erelid en oud-speler van het eerste elftal was - als eerbetoon alle activiteiten afgelopen zaterdag af. Bij voetbalclub Zeerobben in Harlingen werd een minuut stilte gehouden.

Wethouder Caroline de Pee van Franekeradeel onderschrijft die maatschappelijke rol. ,,Het is een groot gemis. Je merkt het als je met mensen uit Sexbierum spreekt: er is groot verdriet”, zegt De Pee. ,,Hij was een gewaardeerd en betrokken ondernemer. En een groot werkgever voor de regio en glastuinbouw.”

In een rouwadvertentie schrijven familieleden dat het verlies 'onwerkelijk, oneerlijk en niet te begrijpen’ is. 'In zijn strijd voor gerechtigheid koos onze broer in een moment van wanhoop voor deze weg.’ Vanmiddag is om 13.30 uur een afscheidsdienst in de St. Michaëlkerk in Harlingen.

Reacties: