Regio woensdag, 25 oktober 2017

Extra sneltrein kan straks eindelijk rijden Grou - Over een kleine anderhalve maand is het eindelijk zover: dan gaat de tweede sneltrein per uur rijden tussen Zwolle en Leeuwarden. De komende weken wordt bij het spoor een miljoenenklus uitgevoerd om dit mogelijk te maken. Het was een haastklus in termen van spoorbeheerder ProRail. Slechts anderhalf jaar geleden kwam de NS met de aanvraag om de capaciteit te vergroten van de bovenleiding op het spoor tussen Leeuwarden en Meppel. Sindsdien werkte de spoorbeheerder in allerijl aan het ontwerp, de planning en vooral het rondkrijgen van alle vergunningen voor de werkzaamheden. Het werk is nodig vanwege het voornemen van de provincie om tussen Leeuwarden en Zwolle een tweede sneltrein per uur te laten rijden, naast de twee stoptreinen en de sneltrein die er nu al zijn. Dat betekent dat per uur acht in plaats van zes treinen gebruikmaken van het spoor. Uit een inventarisatie bleek dat bij vier van de vijf zogeheten onderstations tussen Leeuwarden en Meppel - dat zijn de gebouwtjes langs het spoor vanwaaruit de bovenleiding wordt voorzien van elektriciteit - de capaciteit niet afdoende was. Op de onderstations wordt elektriciteit uit het landelijke net (10.000 volt wisselstroom) omgezet naar elektriciteit van 1500 volt gelijkstroom, waarop de treinen rijden. Projectleider bij ProRail Jos Molenaar zegt dat de huidige capaciteit met de verdubbeling niet meer voldoet aan de norm. ,,We hanteren de regel dat als één onderstation uitvalt, het naastgelegen station het moet kunnen overnemen.” Bij een extra trein zou dat kunnen leiden tot een te hoge aanraakspanning van de spoorstaven en dus was aanpassing nodig. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

