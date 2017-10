Regio woensdag, 25 oktober 2017

Woning in Wommelser kerk Wommels - De uitbaters van café-restaurant It Reade Hynder zijn de nieuwe eigenaren van de voormalige gereformeerde kerk aan de Hottingawei in Wommels. Ze betrekken zelf het pand en willen in de kerk een of twee appartementen realiseren. ,,It wurdt gjin diskoteek, restaurant of wat dan ek mar. De wyldste plannen diene de rûnte. Mar it wurdt gewoan in wenhûs en wy komme der te wenjen”, zo geven de toekomstige bewoners Henk en Adriana Metzlar aan. Op 1 november tekenen zij de koopovereenkomst en daarna begint de verbouw. ,,En dy ferbouwing kin miskien wol fiif jier duorje.” Het idee is om de vergaderruimte naast de kerk te verbouwen tot woning en dat de begane grond van de kerk wordt ingericht als hobbyruimte. In de kerk wordt een verdieping aangebracht en daar is ruimte voor één of twee appartementen. De gereformeerde kerk en pastorie zijn gebouwd in 1888. In 2013 besloot de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard de kerk te sluiten en voor de kerkdiensten alleen gebruik te maken van de Jacobikerk in het centrum van het dorp. Henk en Adriana zijn op 13 december 1983 in de kerk getrouwd. Het trouwfeest was in It Reade Hynder. ,,No ha we sawol de tsjerke as it kafee yn eigendom”, zegt Henk. Het is de bedoeling dat in de vrijkomende woonruimte bij het café een Bed & Breakfast wordt ingericht.

