Regio woensdag, 25 oktober 2017

Regering zegt geld toe voor LifeLines

Groningen - Het onderzoeksprogramma LifeLines kan waarschijnlijk toch van start met een derde onderzoeksronde.

UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen heeft recent een persoonlijke toezegging gekregen van het ministerie van Volksgezondheid dat er geld beschikbaar komt voor het programma. De organisatie achter LifeLines is voorzichtig positief en hoopt na 2019 met de derde ronde van het onderzoek verder te kunnen gaan.

In het regeerakkoord staat dat er geld komt voor preventieve zorg en dat er een grote rol wordt weggelegd voor biobanken. Maar om hoeveel geld het concreet gaat en onder welke voorwaarden dit wordt verstrekt, is nog niet bekend, aldus LifeLines.

Het onderzoeksprogramma, waaraan zo’n 165.000 noorderlingen meedoen, is in 2006 van start gegaan. Er werd destijds 106 miljoen euro voor vrijgemaakt door de provincies, die het onderzoek subsidieerden met geld dat aanvankelijk was gereserveerd voor de Zuiderzeelijn.

Het was de bedoeling dat de onderzoeksgroep dertig jaar lang gevolgd zou worden en gemiddeld eens in de vijf jaar medisch onderzocht zou worden. Inmiddels zijn er twee van deze onderzoeksrondes geweest en is het geld op. De komende tijd sluiten de onderzoekslocaties. Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen hebben geld beschikbaar gesteld om de reeds verzamelde gegevens te bewaren en om de deelnemers elk jaar een enquête te kunnen versturen.

Met de toezegging van VWS lijkt het er dus op dat er in elk geval ook een derde onderzoeksronde kan komen. Lifelines kan nog niet zeggen hoe deze er uit zal zien. Wel laat de organisatie weten niet eerder te beginnen dan in 2019, zodat eerst meer helderheid kan worden verkregen over de financiering. Mogelijk moeten er nog andere geldbronnen worden aangeboord om het programma te kunnen vervolgen.

Onderzoekslocaties

Het is niet zeker of de onderzoekslocaties weer open gaan of dat er op een andere manier data worden verzameld. 'In de afgelopen tien jaar dat Lifelines nu bestaat, is er natuurlijk veel veranderd. De wereld ziet er nu anders uit en er zijn andere mogelijkheden, zoals technologische ontwikkelingen. We moeten bekijken wat deze ontwikkelingen (kunnen) betekenen voor een derde onderzoeksronde’, laat de organisatie weten op de eigen website.

De gegevens die LifeLines verzamelt, worden gebruikt door wetenschappers uit de hele wereld. Het onderzoek moet uitwijzen waarom sommige mensen te kampen krijgen met allerlei ziekten en anderen niet. Noord-Nederland is met name geschikt voor dit langjarige onderzoek, omdat de bevolking hier relatief honkvast is. Vorig jaar waren er nog 140 werknemers verbonden aan LifeLines.

