Regio dinsdag, 24 oktober 2017

Goede hoop op doorstart van Sumarder bruggenbouwer Sumar - BSB Staalbouw in Sumar is gistermiddag failliet verklaard. Curator Wouter Cnossen van Dommerholt Advocaten heeft goede hoop op een doorstart. Er zijn meerdere partijen geďnteresseerd in het bedrijf. Daarover wil de curator verder niets kwijt. Het bedrijf heeft een schuldenlast van 5,5 miljoen euro aan crediteuren. Vorige week gingen al geruchten dat het bedrijf in financiële moeilijkheden zat, nadat het werk rond zeesluis Farmsum werd stilgelegd. Er werken 77 mensen bij de bruggenbouwer. Hen is collectief ontslag aangezegd. Het faillissement is aangevraagd door het bedrijf zelf. De medewerkers hebben hun laatste salaris gewoon van BSB gekregen. Het loon voor de komende weken wordt betaald door uitkeringsinstantie UWV. Directe aanleiding voor het faillissement is tegenslag rond de renovatie van stuwensemble Nederrijn en Lek, aldus Cnossen. In september van dit jaar kwam bij dat project een duiker om het leven. Na dat ongeval werd het werk stilgelegd, terwijl BSB al het materiaal er al had liggen. Over de details kan Cnossen nog weinig kwijt. ,,Maar daar heeft het bedrijf 1,5 miljoen euro verlies op geleden.” Het bedrijf had volgens hem niet genoeg reserves om dat op te vangen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 oktober.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties