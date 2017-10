Regio dinsdag, 24 oktober 2017

Sint neemt glutenvrije piet mee naar Dokkum Dokkum - Goed nieuws voor kinderen met een glutenallergie. Sinterklaas neemt bij de landelijke intocht in Dokkum een ‘glutenvrije’ piet mee. Kinderen met een glutenallergie kunnen behoorlijk ziek worden als ze per ongeluk toch gluten eten. Zelfs pepernotenkruimels op de handschoen na een highfive met een van de pieten kan leiden tot problemen als die kruimels per ongeluk in de mond komen. Dat weet initiatiefnemer Monique Stevens uit Kampen als geen ander. Haar beide kinderen hebben coeliakie. Een klein foutje in het eetpatroon kan ervoor zorgen dat de twee zich wekenlang ellendig voelen. De gluten zorgen voor beschadigingen in de dunne darm. Het kan zorgen voor buikpijn, diarree, vermoeidheid, hoofdpijn en stemmingswisselingen. De ziekte zorgt er op den duur ook voor dat voedingsstoffen minder goed worden opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de pieten de kinderen met coeliakie niet over het hoofd ziet, kunnen zij via de site van de coeliakievereniging een kleurplaat uitprinten om daar een vlagje van te maken. ,,Dan kan een andere piet ook zeggen: 'Joh, deze pepernoten mag jij niet hebben, maar straks komt er een speciale piet met nootjes speciaal voor jou’.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 oktober.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties