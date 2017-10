Regio maandag, 23 oktober 2017

Leeuwarden haalt bloemen weg en brengt ze terug Leeuwarden - ,,Het was nooit de bedoeling iets verkeerds te doen”, haast woordvoerder Erik Krikke van de gemeente Leeuwarden zich te zeggen. ,,Wij dachten dat er andere afspraken waren gemaakt, maar dat was in alle emotie blijkbaar niet duidelijk genoeg gebeurd.” Krikke doelt op de bloemen, foto’s, brieven en knuffels die op het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden de plek markeren waar de 35-jarige Ursel Sprott op 10 oktober de dood vond. Hij werd door messteken om het leven gebracht. Nabestaanden, vrienden en bekenden richtten daarop een herinneringsplek in, waar zij hun verdriet om Sprott konden uiten. De bloemen en foto’s op de herinneringsplek zouden op het Jacobijnerkerkhof blijven liggen tot na de stille tocht voor het slachtoffer, die op zaterdag 14 oktober werd gehouden. Althans, zo dacht de gemeente. De gemeentemedewerker die de bloemen en foto’s vorige week maandag wilde opruimen, was vervolgens nog coulant geweest toen hij zag dat de herdenkingsplek nog steeds door veel mensen werd bezocht. Krikke: ,,Toen is besloten alles nog een paar dagen te laten liggen.” Vorige week vrijdag werden de bloemen en andere uitingen van medeleven en verdriet op de herdenkingsplek alsnog weggehaald door gemeenteambtenaren. Tot ontsteltenis van de familie van het slachtoffer. Die gaf nu, deels via de media, aan niet de op de hoogte te zijn geweest van het besluit om de herdenkingsplek op te ruimen. Dat was des te pijnlijker, omdat kinderen van het slachtoffer juist gisteren vanuit Curaçao naar Leeuwarden zouden komen om hun vader te herdenken. Die zouden nu een lege plek aantreffen. Toen dat gegeven bij de gemeente bekend werd, is besloten de opgeruimde spullen alsnog weer terug te brengen naar het Jacobijnerkerkhof. Dat gebeurde zaterdagavond. Krikke: ,,We hebben alles weer mooi neergelegd."” Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 23 oktober.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties