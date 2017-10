Regio zaterdag, 21 oktober 2017

Hoop op oudejaarsstunt of op eerlijke ijzerboer Leeuwarden - Het MCL en de Grote Kerk in Leeuwarden zijn deze week het slachtoffer geworden van kunstroof. Bij het MCL werd het beeld De Oermoeder van Evert van Hemert gestolen. Het beeld stond sinds vorig jaar november op het voetgangersgedeelte bij het parkeerterrein. De kunstenaar zelf denkt dat het bronzen beeld bij een oud ijzerboer is beland. Zowel hij als het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Volgens Anna van der Goot, woordvoerder namens Van Hemert, schonk hij het beeld om troost en afleiding te bieden aan de patiënten. De Grote Kerk ontdekte deze week tot haar grote schrik dat het Oranjeboompje, ook van brons, moet zijn ontvreemd. De diefstal moet om en nabij 5 oktober zijn geweest. Een buur zag toen een half appeltje van het koperwerk uit 1948 op de grond liggen en gaf het aan een van de medewerkers. ,,Toen kwamen we er achter dat het boompje weg was", aldus beheerder Rob Tigchelaar. Tigchelaar en zijn collega’s dachten aanvankelijk dat het boompje was weggehaald in verband met onderhoud van het Oranjepoortje, waar het kunstwerkje boven staat. ,,Maar niemand wist ergens van. Nu moeten we wel concluderen dat het boompje is ontvreemd.” De oranjeboom werd destijds gemaakt door koperslager Buikstra uit Wergea, ter gelegenheid van de restauratie van de Stadhouderlijke grafkelder en het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Tigchelaar hoopt van harte dat het een oudejaarsstunt is. ,,Dan zien we het beeld terug.” Van der Goot gaat niet uit van een stunt. ,,Er zijn camerabeelden van de diefstal door een fietser. Als je ziet hoe bruut het beeld is verwijderd dan is er geen sprake van dat diegene het terug wil zetten. Er zit zelfs nog een stuk aan de sokkel." Ze hoopt op een eerlijke ijzerboer die aan de bel trekt. Dorpsbelang Aldeboarn maakte eerder deze week óók melding van diefstal van het beeld De Tuorkemjitter. Een dag later meldde de dader zich: de gemeente Heerenveen. Die dacht dat het beeld eigendom was van de gemeente en had het laten ophalen voor renovatie.

