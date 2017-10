Regio zaterdag, 21 oktober 2017

‘We moeten ex-prostituees omarmen’

Leeuwarden - Prostituees die stoppen met het werk hebben de steun nodig van de maatschappij. Dat zegt Annemarie van Rijn, teamleider maatschappelijke participatie van Fier. ,,De vrouwen die de stap zetten om eruit te stappen, moeten we omarmen en steunen. Niet alleen als hulpverleners maar ook als maatschappij. Door ze niet te veroordelen als prostituee, maar de kans te bieden om een plek te krijgen in de samenleving, zonder etiket.” De stap die de vrouwen moeten zetten is volgens Van Rijn erg groot. ,,Met alleen werk en onderkomen zijn ze er niet. Vaak hebben deze vrouwen amper een sociaal netwerk buiten de prostitutie en krijgen ze ook nog eens te maken met vooroordelen. Want laten we wel zijn, we hebben het in dit land dan wel legaal gemaakt, prostitutie is geen normaal beroep. Er is niemand die op een verjaardagsfeestje zegt: mijn dochter zit in de prostitutie.”

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en heeft in Fryslân een programma om prostituees uit het vak te halen en aan werk en huisvesting te helpen. Net als de vrijwilligers van de Ridders van de Weaze, waarover deze krant gisteren schreef, maar dan als professionele hulpverleningsorganisatie.

Het project van Fier wordt gefinancierd met de zogenaamde Rups-gelden, de regeling uittreding prostituees, waarover in het regeerakkoord staat dat die verlengd wordt. Sinds de start van het project bij Fier zijn er 44 vrouwen ingestroomd, aldus Van Rijn. ,,Achttien van hen hebben we intussen naar betaald werk kunnen leiden, anderen zitten nog in de verschillende fasen van het traject. Enkelen vielen na een eerste contact af of vertrokken naar het buitenland.”

Het lijkt zo eenvoudig voor een prostituee: je kan stoppen met je werk op de Weaze of in een bordeel, en je krijgt hulp en ander werk. Zo simpel is het echter niet, aldus Van Rijn. ,,Het is een enorme en vaak ook zware stap. Sommigen hebben nooit iets anders gedaan, hebben een verleden van mishandeling of misbruik. En onderschat de gevoelens niet die loskomen als ze eenmaal de stap gezet hebben. Ze moeten vertrouwen kunnen opbrengen want het brengt veel onzekerheden met zich mee.”

De vrouwen die in het uitstapprogramma terechtkomen, zijn bijna altijd benaderd door Fier en het Leger des Heils. Die zijn beide aanwezig op de Weaze en hebben daar een huiskamer voor de vrouwen. Maar ze komen ook in de bordelen in bijvoorbeeld Sneek. ,,Vaak wordt het stoppen voorafgegaan door een crisis. Een zwangerschap, een mishandeling. Bij Fier bieden wij een plek, hulp, therapie en kunnen we ze aan werk of een studie helpen. Het is daarom belangrijk dat er nu in het regeerakkoord opnieuw geld wordt vrijgemaakt voor de hulp. Want de vrouwen die gestopt zijn en werk hebben, zeggen gelukkiger te zijn. En dat is iets wat je iedereen gunt.”

