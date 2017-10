Regio zaterdag, 21 oktober 2017

Duurder kaartje veerboten lijkt onontkoombaar

Leeuwarden - De kans is klein dat Nederland een eventuele rechtszaak zal winnen over de btw-vrijstelling op tickets voor de waddenveren. Het gevolg is dat de reders een forse extra kostenpost krijgen te verwerken óf dat de kaartjes 6 procent duurder worden.

Voor de waddenrederijen geldt een speciale btw-regeling. Ze hoeven geen omzetbelasting te rekenen over de bootkaartjes, maar kunnen de btw op inkopen - zoals aanschaf en onderhoud van de veerboten - wel terugvragen van de Belastingdienst.

Vorige maand werd bekend dat Nederland over deze regeling op de vingers is getikt door de Europese Commissie. Volgens Europese wetgeving is in dit geval alleen een volledige vrijstelling mogelijk, waarbij dus de btw op inkopen niet mag worden teruggevraagd. Het alternatief is dat over de bootkaartjes minstens 6 procent btw wordt berekend. Het demissionaire kabinet heeft de regeling daarop aangepast in de begroting voor 2018.

Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordde vragen van CDA-Statenleden Wendy Zuidema en Teus Dorrepaal over de btw-maatregel. GS schrijven ‘absoluut niet blij’ te zijn en als Nederland vasthoudt aan de huidige regeling, zal de kwestie volgens de provincie worden voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. ‘De kans is dan klein dat Nederland die zaak gaat winnen, volgens experts’, aldus GS.

De provincie stelt geen zicht te hebben op de mogelijke gevolgen voor het toerisme. Ook vindt de provincie zich niet de eerstverantwoordelijke partij om naar oplossingen te zoeken, onder meer omdat de waddenveren de verantwoordelijkheid zijn van het rijk.

Rederij Doeksen, die vaart op de eilanden Terschelling en Vlieland, was vorige maand onaangenaam verrast, stelde directeur Paul Melles toen het bericht naar buiten kwam. ,,Dit komt ons koud op ons dak vallen. Wij waren niet op de hoogte van dit arrest. De veerdiensten in Nederland zijn sinds mensenheugenis vrijgesteld van btw en voor de schepen die zij exploiteren is een even oud btw-regime van kracht voor ‘niet uitgaande zeeschepen.’ Het plotselinge besluit van de overheid leidt tot een onvoorziene, jaarlijkse substantiële kostenstijging voor de waddenveerdiensten.”

Reacties: