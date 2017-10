Regio vrijdag, 20 oktober 2017

Amateurarcheoloog trekt eropuit met eeuwenoude voorwerpen

Speuren naar het verleden. Robbert Velt uit Wergea doet onderzoek en gaat met een metaaldetector en schep het veld in. Op zoek naar eeuwenoude voorwerpen, die de Friese historie in beeld brengen. Hij wil laten zien dat de geschiedenis niet saai hoeft te zijn.

Wergea Amateurarcheoloog Robbert Velt (29) ziet het als zijn taak om mensen enthousiast te maken voor de geschiedenis van Fryslân. Daarom bezoekt hij basisscholen om zijn verhaal aan de kinderen te vertellen. Hij trekt er met hen op uit, het veld in of naar een museum.

Vandaag wordt in cultureel historisch centrum De Schierstins in Feanwâlden een gordelbeslag in de vorm van een stins gepresenteerd. Het voorwerp, dat door een lid van een adellijke familie als versiering op de gordel werd gedragen, dateert uit de periode 1200-1500. Robbert heeft het in april van dit jaar ergens in Fryslân op een terrein van een voormalige stins gevonden. Vanaf vandaag ligt het in De Schierstins in de vitrine.

De amateurarcheoloog houdt de exacte vindplaats van de middeleeuwse gordelversiering geheim. Om anderen niet de weg te wijzen houdt hij deze gevoelige informatie voor zich. ,,Er zijn mensen die azen op mijn terreinen. Ik word soms gevolgd en dan probeer ik hen te misleiden door naar een ander veld te rijden.”

Robbert woonde in zijn jeugdjaren aan de rand van Leeuwarden en vanuit de woning zag hij uit op de weilanden. ,,Ik was altijd in de natuur. Eieren zoeken, polsstokspringen, hutten bouwen. En ik kwam dan met allerlei potjes en scherven thuis.”

Als tienjarige jongen kreeg hij van zijn ouders een eenvoudige metaaldetector. Erg veel werd het speelgoedapparaat toen nog niet gebruikt.

De hobby werd pas serieus toen Robbert een jaar of zeven geleden een relatie kreeg met Eva Bus en in haar ouderlijk huis in de hoek van de kamer een echte metaaldetector zag staan. Schoonvader Bram Bus ging er regelmatig met de detector op uit om oude voorwerpen te vinden. Robbert was enthousiast en samen met zijn schoonvader ging hij het veld in. ,,De eerste keer vond ik een rijderschelling, een zilveren munt uit 1600.” De vondst smaakte naar meer en al vrij snel beschikte hij over een eigen metaaldetector.

