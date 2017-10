Regio vrijdag, 20 oktober 2017

Onderzoek naar inzet watertanks na brand Firdgum Leeuwarden - De Friese brandweer gaat onderzoeken hoe grote tankauto’s met water efficiënter worden ingezet. Dat bleek gisterochtend bij de bestuursvergadering van Veiligheidsregio Fryslân. Burgemeester Eduard van Zuijlen van Franekeradeel kaartte het onderwerp aan, naar aanleiding van de boerderijbrand in Firdgum twee weken geleden. De brandweer moest hier enige tijd wachten tot er voldoende bluswater beschikbaar was. Brandweercommandant Wim Kleinhuis zei daarop aan dat er volgend jaar een onderzoek komt naar het beter benutten van watertankauto’s. ,,Ik verwacht dat we dit halverwege 2018 hebben afgerond.” De brand kwam ter sprake bij de discussie over het nieuwe dekkingsplan, de provinciale herverdeling van brandweertaken. Bij die discussie ging het vooral over het omstreden plan voor het schrappen van de tweede tankautospuit bij tien korpsen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 oktober 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties