Kramer: invasie geitenhouders zal niet gebeuren Leeuwarden - De kans is minimaal dat veel Brabantse geitenhouders hun bedrijf naar Fryslân gaan verplaatsen. De strenge stikstofregels zorgen ervoor dat nieuwbouw van een geitenhouderij met een gemiddelde omvang in deze provincie nagenoeg onmogelijk is. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) gisteren na vragen van Maaike Prins. CDA-Statenlid Prins bracht het onderwerp ter sprake, nu in Noord-Brabant strenge eisen gaan gelden voor geitenhouders. Deze eisen zouden er al toe hebben geleid dat boeren verhuizen naar Gelderland. Die provincie bepaalde onlangs dat er geen nieuwe geitenhouderijen bij mogen komen. Gedeputeerde Kramer wees erop dat de Brabantse regels verband houden met de problemen in die provincie rond Q-koorts, de ziekte die kan overslaan van geiten op mensen. Een uitbraak van Q-koorts op een Brabantse geitenhouderij kostte in 2007 volgens officiële cijfers 74 mensen het leven. Kramer zei geen signalen te hebben dat veel geitenhouders nu overwegen zich in Fryslân te vestigen. ,,We tinke dat it wol wat tafalle sil.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 19 oktober

