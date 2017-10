Regio donderdag, 19 oktober 2017

IFKS wil wedstrijd Stavoren naar zondag verplaatsen Stavoren - Het bestuur van de IFKS houdt onder de schippers een peiling of ze bereid zijn om de wedstrijd bij Stavoren voortaan op zondag te zeilen, in plaats van op maandag. Het voorstel wordt tijdens de vergadering van 25 november met de schippers besproken. Het voorstel om op zondag te zeilen komt volgens voorzitter Sicko Heldoorn voort uit een wens van de wedstrijdcommissie. ,,Het afgelopen jaar is een aantal wedstrijden afgelast vanwege het weer. Het was daardoor erg spannend of we het minimale vereiste aantal wedstrijden wel konden halen.Ē Bij de IFKS wordt normaal gesproken zeven keer gezeild. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat er eens wedstrijd kan uitvallen en dat de slechtste wedstrijd afgetrokken mag worden, maar uiteindelijk moet elk klassement uit minimaal vier uitgevaren wedstrijden bestaan. ,,Gelukkig konden we dit jaar nog een wedstrijd op de TsjŻkemar inhalen, maar anders hadden we die vier voor de grote A-klasse niet gehaald.Ē Normaal gesproken wordt er nooit op zondags gezeild. Door de rustdag naar de woensdag of de donderdag te verplaatsen wordt een extra inhaalmoment gecreŽerd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 19 oktober

