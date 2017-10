Regio donderdag, 19 oktober 2017

Onrust over latere herindeling luchtruim

Leeuwarden De vraag waarom de herindeling van het luchtruim, noodzakelijk voor de uitbreiding van Lelystad Airport, na tien jaar nog steeds niet is afgerond, blijft onbeantwoord. Dat bleek gisteravond bij een informerende vergadering van Provinciale Staten in Leeuwarden, waarbij zo’n zeventig belangstellenden op de publieke tribune zaten.

Diverse burgers stelden de vraag hoe het kan dat die operatie zo lang duurt. ,,We zijn nog niet zo ver dat we het in rij en gelid hebben, maar het is niet blijven liggen”, zei Ella Nanninga, projectleider vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu. ,,Een aantal trajecten is in gang gezet. Internationaal is samenwerking gezocht en ook computersystemen worden op elkaar afgestemd.”

Omdat het kabinet heeft besloten dat Schiphol moet kunnen doorgroeien wat betreft het intercontinentale, hoogwaardige verkeer, moeten de vliegvelden in Eindhoven en Lelystad het Europese vakantieverkeer overnemen. De Alderstafel, de coördinerende commissie onder leiding van Hans Alders, adviseerde in 2008 om 70.000 vliegbewegingen van Schiphol te verplaatsen naar de vliegvelden Eindhoven en Lelystad. De Tweede Kamer gaf in 2009 opdracht om het proces ‘voortvarend’ aan te pakken.

Het Nederlandse luchtruimbeleid stamt nog uit de jaren vijftig. De herindeling is daardoor een ingewikkelde operatie waarbij Luchtverkeersleiding Nederland en haar militaire evenknie betrokken zijn, en bovendien meerdere landen in Europa, die al verder zijn op het gebied van luchtruimbeleid (onder meer een geïntegreerde militaire en civiele luchtverkeersleiding).

In 2010 concludeerde de Alderstafel dat uitbreiding van Lelystad ‘geen eenvoudige inpassing’ zou zijn. De uitbreiding zou moeten samenvallen met een herindeling van het hogere luchtruim. De voor een uitbreiding van Lelystad noodzakelijke herindeling van het hogere luchtruim laat sindsdien dus op zich wachten. Zo lang, dat die niet op tijd klaar is. De Alderstafel heeft vaak aan de bel getrokken hierover. Hans Alders zei het begin oktober in Balk: ,,Er had de afgelopen jaren veel meer moeten gebeuren aan de herinrichting van het luchtruim.”

,,Je krijgt het gevoel dat er een paard achter een wagen staat”, zei burgerdeskundige Wim Liesker uit Ossenzijl gisteren. ,,We gaan Lelystad uitbreiden terwijl de belangrijkste voorwaarde nog niet in orde is.”

Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland gaf een presentatie over de totstandkoming van het ontwerp van de nieuwe aansluitroutes (de nieuwe aftakkingen vanaf de bestaande Schipholroutes naar Lelystad, die tot 2023 nodig zijn), maar ging niet in op de lengte van het proces van de herindeling.

Zo blijft de vraag onbeantwoord hoe het nu precies komt dat het zo lang duurt. Toen Van Avermaete begin deze maand bij de informatie-avond in Balk hierop bevraagd werd door het Friesch Dagblad, snoerde zijn woordvoerster hem bruusk de mond. Hier mocht niet over gesproken worden.

Eind november gaat er een advies naar de Kamer. In maart 2018 moeten de aansluitroutes vastgesteld zijn.

