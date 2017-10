Regio donderdag, 19 oktober 2017

Slachtoffers mensenhandel vaak erg jong

Leeuwarden - Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland is veel hoger dan tot nu toe bekend is. Elk jaar gaat het om naar schatting 6250 mensen, vijf keer meer dan het aantal ‘gemelde’ slachtoffers. In twee derde van de gevallen gaat het om seksuele uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie.

Dat blijkt uit een rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, die ze gisteren presenteerde op de Europese dag tegen de mensenhandel. Volgens haar is het ,,baanbrekend” dat er nu voor het eerst een ,,betrouwbare en degelijke” schatting van het aantal echte slachtoffers is gemaakt. Tot nu toe wordt uitgegaan van de meldingen bij de politie of andere instanties. De meetmethodes zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Loverboys

De grootste groep slachtoffers bestaat uit Nederlandse vrouwen en van hen is bijna de helft onder de achttien, wat neerkomt op een totaal van 1320. Directeur Anke van Dijke van opvanglocatie Fier in Leeuwarden is niet verbaasd over deze cijfers. ,,De prostituees die op de Weaze achter de ramen staan komen veelal uit het buitenland. Maar hier gaat het om een illegaal circuit dat zich buiten het gezichtsveld afspeelt.” Van de ongeveer 120 meiden die per jaar bij Fier worden behandeld komen ongeveer honderd uit Nederland. Van Dijke geeft aan dat de laatste jaren steeds jongere meiden worden opgevangen. ,,We hebben hier wel meiden van elf en twaalf gehad die seksueel uitgebuit waren.”

Een belangrijke factor in de problematiek is volgens haar de sociale media. ,,Een naaktfoto is zo gemaakt en loverboys gebruiken dit soort beeldmateriaal vaak als chantagemiddel. Zodra ze een intieme foto hebben dreigen ze deze via sociale media te verspreiden als de meiden niet bereid zijn te doen wat zij van ze verlangen.”

