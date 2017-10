Regio woensdag, 18 oktober 2017

Tafelbrug daalt neer op schip Zuidhorn - Een binnenvaartschip heeft gisterochtend vroeg forse schade opgelopen bij de tafelbrug in Zuidhorn, toen de brug sloot terwijl het schip eronderdoor voer. Mogelijk heeft de sluiswachter bij Gaarkeuken, die de brug op afstand bedient, een fout gemaakt. Scheepvaartverkeer kon enkele uren niet passeren. Het ongeval gebeurde rond kwart voor zeven. Schipper John Verboom van de Wendy Dua, een binnenvaartschip uit Zwijndrecht, zei gisteren in Dagblad van het Noorden dat hij toestemming had van de sluiswachter om door te varen. Toen het schip net gang had gekregen, ging de brug echter naar beneden. De brug belandde daarbij bovenop het schip. De binnenvaartschipper zei dat brug- en sluiswachters het door de centrale bediening drukker hebben dan voorheen. Hij verwacht een schadepost door de aanvaring te hebben tussen de 20.000 en 100.000 euro. Het moet nog blijken of de schade kan worden verhaald op Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor de bediening van de brug. Woordvoerder Wendy Batist zei dat eerst het politie-onderzoek naar de toedracht zal moeten worden afgewacht. De politie zei gisteren al wel dat de brug bovenop het schip was beland, maar wilde verder nog niets zeggen over het onderzoek. Door de aanvaring was de brug tot kwart over twaalf gestremd voor scheepvaartverkeer. Auto’s konden er vanwege wegwerkzaamheden sowieso al niet langs, zegt Batist. De brug - die is gebouwd door BSB in Sumar - was nog maar net in bedrijf, hij werd 3 augustus geopend. Het leek er gisteren op dat de brug slechts licht beschadigd was, zei Batist, onder meer aan verfwerk.

