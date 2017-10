Regio woensdag, 18 oktober 2017

Leeuwarden zet nieuwe stap molen Reduzum Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden heeft een volgende stap gezet om Reduzum een nieuwe windmolen te laten plaatsen. De gemeente heeft een procedure opgestart om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat er een hogere molen geplaatst kan worden. Ook is aan de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bezwaar’ gevraagd. Nog voor de verkiezingen op 22 november wil de gemeente de procedure doorlopen hebben. Met deze stappen gaat de gemeente Leeuwarden in tegen het provinciale beleid dat het onmogelijk maakt om nieuwe windmolens op het land te plaatsen die hoger zijn dan de molen die vervangen wordt. Uiteindelijk is het de provincie die goedkeuring moet verlenen, maar de afgelopen anderhalf jaar heeft gedeputeerde Klaas Kielstra dat geweigerd. De provincie legde de beperkingen voor nieuwe hogere molens vast in de Feroardening Romte in 2015. Al anderhalf jaar lang probeert het dorp Reduzum toestemming te krijgen om de huidige verouderde molen te vervangen. De oude molen uit 1994 is 36 meter hoog. De gewenste molen is 45 meter. Volgens de initiatiefnemers is het niet mogelijk om weer een molen van 36 meter hoog te nemen omdat die minder rendabel is en er ook geen subsidie voor te krijgen valt. Motivatie Om Reduzum toch een nieuwe hogere molen te laten plaatsen, heeft Leeuwarden de provincie meerdere keren gevraagd een uitzondering voor het dorp te maken, ook al omdat de opbrengst naar het dorp zelf gaat. Deze zomer stapte de gemeente zelfs naar de Raad van State om de provincie tot medewerking te dwingen. De Raad van State verwees de gemeente echter door naar de rechtbank. Een poging om een spoedbehandeling te krijgen, mislukte. Wanneer de zaak behandeld wordt, is nu nog niet duidelijk.

