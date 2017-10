Regio woensdag, 18 oktober 2017

Bus rijdt straks niet meer door dorpscentrum Leeuwarden - Tientallen dorpen raken de komende jaren hun buslijn door het dorp kwijt. De provincie Fryslân wil bij veel dorpen de bus alleen nog laten stoppen bij het passeren van het dorp - bijvoorbeeld bij de rondweg. Met het geld dat hiermee wordt bespaard, gaan op sommige lijnen de bussen vaker rijden én komen er verschillende nieuwe lijnen bij. Gedeputeerde Johannes Kramer hoopt met de aanpassingen de algemene bereikbaarheid van het platteland te verbeteren. Inwoners moeten weliswaar soms verder reizen tot de bushalte, ze krijgen er meer reismogelijkheden voor in de plaats. In totaal wordt bij 24 buslijnen een deel van de route ‘gestrekt’, zoals de provincie het passeren van de dorpen noemt. Om welke dorpen het gaat is op hoofdlijnen ingevuld (zie kader), maar de provincie wil daarover eerst nog wel in overleg met gemeenten en dorpsbelangen. De provincie noemt als een van de pluspunten van het plan dat reizigers over het algemeen veel sneller op hun bestemming zijn én dat ze vaker kunnen reizen. ,,Dat geldt voor de grote groep", zegt behandelend ambtenaar Alice van Unen. De aanpassing heeft tot gevolg dat dorpsbewoners vaak verder zullen moeten reizen tot de dichtstbijzijnde bushalte. Van Unen: ,,Voor individuele reizigers kan het nadelig uitpakken, maar de vraag is dan wat we zwaarder laten wegen.” Het provinciale uitgangspunt blijft dat bewoners maximaal een kilometer moeten reizen tot een opstapplaats. ,,Maar het kan best zijn dat dit in sommige gevallen toch anderhalve kilometer wordt.” Volgens een berekening van vervoerder Arriva leidt het passeren van de dorpen tot een besparing van 5000 tot 25.000 dienstregelingsuren. Die uren worden dus ingezet op nieuwe lijnen of door vaker te rijden op bestaande lijnen. Verder krijgen sommige lijnen een gedeeltelijk nieuwe route. Al met al wordt volgens Van Unen aan zo’n 10 procent van de huidige dienstregeling iets veranderd. De aanpassingen worden in 2018 en 2019 doorgevoerd. De provincie wil beginnen met Noord- en Midden-Fryslân. Daar moet de nieuwe dienstregeling medio volgend jaar ingaan. De betreffende gemeenten en tweehonderd dorpsbelangen in deze regio zijn gisteren al door de provincie aangeschreven. Zij kunnen hierover nog in overleg met de provincie. Verlenging De nieuwe regeling is onderdeel van de verlenging van de busconcessie voor Arriva. De vervoerder mag met die verlenging twee jaar langer, tot en met 2022, het Friese busvervoer verzorgen. De jaarvergoeding van 38 miljoen euro blijft gelijk. Volgens Van Unen is het grote voordeel van deze constructie dat nu ervaring kan worden opgedaan met de nieuwe dienstregeling. Op die manier kan in de aanbesteding voor de periode na 2022 een optimale regeling worden voorgeschreven. Provinciebreed moeten vijftien tot twintig nieuwe halteplaatsen worden aangelegd. De haltes die straks niet meer worden gebruikt, blijven eerst wel staan. Zo nodig kan daar weer op worden teruggevallen.

