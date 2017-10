Regio dinsdag, 17 oktober 2017

David Petraeus: Trump is meer dan Twitter

Leeuwarden - ,,Dank u wel. Fryslân boppe.” David Petraeus is net met een applaus door de hogeschoolstudenten ontvangen en bedankt hen daar vriendelijk voor. Dat de Amerikaanse topmilitair een woordje Fries spreekt, is niet heel vreemd: zijn vader Sixtus is afkomstig uit Franeker en emigreerde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten.

De 64-jarige Petraeus maakt een tourtje door de provincie waar zijn vader vandaan komt. Op zondag heeft hij een bezoek gebracht aan Franeker en de tentoonstelling over Mata Hari in het Fries Museum. Nu zitten er een paar honderd studenten voor hem klaar. Petraeus zal spreken over het thema ‘leiderschap in turbulente tijden’.

Dan Petraeus is een van de meest gedecoreerde militairen in de Verenigde Staten. In 2007 werd hij opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak. Hij was in 2010 en 2011 bevelhebber van de ISAF-missie in Afghanistan waaraan Nederland ook deelnam. In 2011 werd Petraeus door Barack Obama benoemd tot directeur van inlichtingendienst CIA, een functie die hij na een jaar neerlegde vanwege ophef over een buitenechtelijke relatie met de schrijfster van zijn biografie. Aan haar zou hij vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld, waarvoor Petraeus in 2015 werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van honderdduizend dollar.

Die laatste kwestie komt tijdens het gastcollege niet aan de orde, al lijkt Petraeus er in zijn slotbetoog wel naar te verwijzen. Het leven, zo houdt hij de studenten voor, bestaat niet alleen uit voorspoed. ,,You have to deal with setbacks”, ofwel: ,,Je krijgt te maken met tegenslagen.” Ze horen erbij, zegt Petraeus. ,,Doe je best, leer van je fouten en neem je verantwoordelijkheid", zo besluit hij zijn college.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 17 oktober.

