Regio dinsdag, 17 oktober 2017

Provincie Fryslân negeert advies over openbaarheid Leeuwarden - De provincie Fryslân blijven erbij dat een groot deel van de stukken over een staatssteunkwestie uit 2015 geheim blijft. Een advies van de provinciale bezwarencommissie over het Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur, Wob) van het Friesch Dagblad wordt terzijde gelegd. De provincie verkocht in 2015 een stuk grond voor achthonderdduizend euro minder dan de taxatiewaarde. Accountant BDO betitelde de verkoop destijds als onrechtmatige staatssteun. De provincie stelde dat de verkoopafspraak jaren eerder al was gemaakt en wilde er verder geen enkele informatie over geven. Deze krant heeft vervolgens via het Wob-verzoek inzage gevraagd in de achterliggende stukken. Daarvan was aanvankelijk een groot deel niet verstrekt. Na kritiek van de bezwarencommissie maakte de provincie wat meer passages openbaar, maar een groot deel van de gegevens bleef ook in tweede instantie geheim. De provincie noemde als belangrijkste motivatie dat de naam van de grondeigenaar anders uit de context zou zijn af te leiden. Ze vreesde dat de Europese Commissie dan alsnog in actie zou komen en mogelijk het te veel betaalde bedrag zou terugvorderen. Bovendien zou openbaarmaking het privéleven van de betreffende boer aantasten, bijvoorbeeld omdat zijn al niet goede verhouding met de buren verder kan verslechteren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 17 oktober.

