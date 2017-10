Regio dinsdag, 17 oktober 2017

Laagopgeleide en werkloze Friezen vaker depressief Leeuwarden - Werk, een goede opleiding en de mogelijkheid om je eigen leven in te richten zijn cruciaal voor een goede gezondheid en sociale contacten. Op bijna alle vlakken scoren mensen in Fryslân met een lage opleiding of zonder werk slechter dan de gemiddelde Fries, blijkt uit cijfers van de nieuwe Gezondheidsmonitor van GGD Fryslân onder negentienplussers. Bij deze groep is de meeste gezondheidswinst te behalen, meent de gezondheidsdienst. De enige uitzondering op de regel lijkt drugsgebruik. Mensen met een lage opleiding of zonder werk gebruiken minder cannabis en ook harddrugs is minder vaak aan de orde geweest. Aan de andere kant ligt de kans op depressie op de loer. Drie op de vijf van de laagopgeleide of werkloze Friezen hebben een verhoogd risico hierop, en 20 procent heeft wel eens met de gedachte gespeeld een eind te maken aan het leven, tegenover 4 procent van de Friezen in het algemeen. Ook ervaren ze over het algemeen meer gezondheidsklachten. Deze twee groepen bewegen ook minder en met name werkloze Friezen hebben ook nog eens heel erg weinig sociale contacten. Ze zien minder vrienden, kennissen, familieleden en hebben ook sporadisch contact met de buren. Dit is een belangrijk gegeven: eenzaamheid verhoogt de kans op een depressie aanzienlijk. Ook de eigen woonomgeving bestempelen ze vaker als negatief. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 17 oktober.

