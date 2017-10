Regio maandag, 16 oktober 2017

Regeerakkoord oogst amper kritiek van Friese CDA’ers

Joure - ,,We vragen niet om uw instemming of toestemming, we zijn hier om ons te laten informeren over het regeerakkoord.” Theo Joosten, nu nog voorzitter van de CDA-afdeling Leeuwarden, maakt het doel van de bijeenkomst zaterdagmorgen meteen duidelijk. En de ongeveer zestig aanwezige leden in zalencentrum ’t Haske in Joure laten in het vervolg van de bijeenkomst duidelijk merken: het Friese CDA kan goed leven met het regeerakkoord met VVD, D66 en de ChristenUnie.

,,De dag kan nu al niet meer kapot”, zegt het Leeuwarder kandidaat-raadslid Ans van den Berg tegen haar buurvrouw nadat ze met drie zoenen is begroet door Tweede Kamerlid Harry van der Molen, die het regeerakkoord komt toelichten. Voordat Van der Molen - sinds de verkiezingen in maart parlementariër voor het CDA - het woord neemt, verschijnt Sybrand Buma op het scherm in een speciaal gemaakt clipje om het regeerakkoord aan de achterban uit te leggen. De bekende oneliners komen een voor een voorbij: extra geld voor Defensie, extra geld voor de politie, het ondersteunen van families en gezinnen, het Wilhelmus, lastenverlaging, investeren in de zorg en invoering van de maatschappelijke diensttijd.

,,Het woord regio kwam in het vorige regeerakkoord tussen PvdA en VVD amper voor, nu liefst 79 keer”, verkondigt Van der Molen trots. En hij gaat de thema’s vervolgens een voor een voorbij: de maatschappelijke diensttijd die weliswaar niet verplicht wordt, maar volgens het Kamerlid wel wordt gewaardeerd in sollicitatieprocedures, over een eerlijkere economie met een fonds voor jonge boeren en de zorg voor elkaar die moet blijken uit de twee miljard euro extra voor de ouderenzorg.

