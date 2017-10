Regio maandag, 16 oktober 2017

Gaswinning bij Harlingen mag door tot 2020 Harlingen - De winning van aardgas onder de Waddenzee bij Harlingen mag doorgaan tot en met 2020. Minister Henk Kamp (Economische Zaken stemt in met een verzoek hiertoe van gaswinner Vermilion. De gaswinning uit het Zuidwal-gasveld tussen Harlingen en Vlieland vindt al plaats sinds 1988, vanaf het boorplatform in de zee. Inmiddels is er meer dan 14,1 miljard kubieke meter opgepompt. Vermilion verwacht nog maximaal ruim drie jaar bezig te zijn met het oppompen van de relatief kleine resterende hoeveelheid aardgas. Volgens een schatting van vorig jaar zou het om zo’n zeventig miljoen kubieke meter gaan. Minister Kamp stemt nu definitief in met het verzoek om de winning tot 2020 te laten doorgaan. Hij wijst erop dat het overgrote deel van de gasproductie al in de eerste jaren heeft plaatsgevonden, en daarmee ook de meeste bodemdaling. Inmiddels is de ondergrond van de zee ruwweg tien centimeter gedaald. Aan de zeebodem zelf is dat niet te zien: die bleef op niveau met op natuurlijke wijze aangespoeld zand. Onder meer de gemeente Harlingen drong erop aan dat voorwaarden worden gesteld over het verwijderen van het boorplatform, nadat de gaswinning is gestaakt. De minister stelt daarop dat Vermilion volgens de wet uiterlijk een jaar na afloop van de winning een zogeheten sluitingsplan moet indienen, waarin staat wanneer en hoe het platform wordt afgebroken. De provincie had nog gevraagd voor te schrijven dat de bodemdaling na het einde van de gaswinning moet worden blijven gemonitord. De minister zegt dat ook dat wettelijk al verplicht is, maar dat over de monitoring in een later stadium voorschriften kunnen worden opgenomen. Het nu goedgekeurde winningsplan ligt tot en met 16 november ter inzage.

