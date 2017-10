Regio zaterdag, 14 oktober 2017

Laatste files bij rotonde Joure Joure - Regulier wegverkeer heeft gisteren op gepaste wijze afscheid genomen van de snelwegrotonde bij Joure. Op de laatste dag dat het verkeer gebruik kon maken van de rotonde stonden meerdere files voor het knooppunt. De files, waaronder volgens ANWB eentje van zo’n vijf kilometer, zullen waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de laatste voor de beruchte rotonde. De rotonde is sinds vanochtend zes uur gesloten voor verkeer. Vanaf twee uur kunnen mensen per fiets of op skeelers een laatste rondje maken. Om half zes ‘s middags mogen auto’s voor het laatst over de rotonde rijden. De kans lijkt klein dat dit tot files gaat leiden. Gevaarlijk Sinds de bouw van de rotonde is deze een bron van ergernis en gevaar voor weggebruikers. Geregeld staat verkeer vast en op en rond de rotonde waren geregeld ongevallen. Rijkswaterstaat zette daarom een jaar geleden opvallende, reflecterende waarschuwingsborden neer en bracht extra strepen met ribbels op het wegdek aan. Het verkeer werd er zo nadrukkelijk op gewezen dat het een rotonde naderde. Het verkeersplein waar de A6 en de A7 samenkwamen, maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding van de twee snelwegen. Het werk is na dit weekeinde nog niet afgerond. Aan het nieuwe knooppunt wordt nog tot eind dit jaar gewerkt, en in 2018 volgen nog diverse kleine aanpassingen en wordt het oude tracé opgeruimd.

