Regio zaterdag, 14 oktober 2017

Verkenner buigt zich over ouderenzorg Ternaard Een verkenner moet in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor ouderenzorg in Ternaard. In het dorp staat verzorgingshuis Spiker op de nominatie voor sluiting, maar de Werkgroep Aldereinsoarch Ternaard wil een vorm van ouderenzorg behouden. In overleg met De Friesland Zorgverzekeraar is besloten een onafhankelijk verkenner aan te stellen. Emme Groot (werkzaam bij KAW Architecten en Advies en voorheen burgemeester van Delfzijl) gaat drie scenario’s opstellen voor goede zorg. ‘Bij deze scenario’s gaat het om woon-zorgconcepten, die ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk op een goede wijze in de eigen omgeving kunnen blijven wonen’, aldus de gemeente in een persbericht. Groot laat weten ,,blanco” zijn nieuwe opdracht in te stappen. ,,Ik ga bij alle relevante spelers langs, zet het op een rijtje en ga dan drie duurzame, alternatieven uitwerken.” Ook het financiële aspect zal een rol spelen. Binnen drie maanden moet het onderzoek zijn afgerond. Spiker was eerder onderdeel van Pasana. Bij het faillissement van de zorggroep werd het verzorgingshuis overgenomen door KwadrantGroep en ondergebracht bij de divisie Elkander. Het dorp had de voorkeur voor Idesta, een relatieve nieuwkomer in de ouderenzorg die zich richt op kleinschalig wonen en dat wil combineren met andere functies. De curator koost echter voor de KwadrantGroep, die alle zeven tehuizen van Pasana kon overnemen. Deze organisatie besloot uiteindelijk Spiker toch te sluiten. Het gebouw uit 1970 is verouderd en het concept ‘verzorgingshuis’ is achterhaald. Ouderen moeten steeds meer mankeren om in aanmerking te komen voor intramurale zorg. Het landelijk beleid is er op gericht ouderen langer in eigen huis te laten wonen. De Kwadrantgroep wil het gebouw uiterlijk op 1 januari 2019 sluiten. ,,Dat is ek de reden dat wy no mear dúdlikens ha wolle oer de mooglikheden”, aldus Jan Keegstra van de werkgroep. Spiker telt momenteel om en nabij 24 bewoners. Het verzorgingshuis heeft een belangrijke functie in het dorp en biedt ook werkgelegenheid. Een ondernemer had plannen om het tehuis over te nemen, maar de Kwadrantgroep ging daar niet zonder meer mee akkoord. ,,It plan hjirfoar wurdt no wol meinaam yn de ferkenning”, zegt Keegstra. Groot wil geen uitspraken doen over de kansen voor Spiker in de toekomst. ,,Daarover kan ik u over drie maanden meer vertellen.” Ook bij De Stelp op Ameland (eveneens een van de eerdere tehuizen van Pasana) moest bemiddeling worden opgezet om uit een impasse te komen. Afgelopen zomer is bepaald dat het gebouw wordt gesloopt en dat er een kernvoorziening komt voor twintig ouderen die zware zorg nodig hebben. Ook komen er aanleunwoningen voor ouderen met een lichtere zorgvraag. In het plan werken de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land samen.

