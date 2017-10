Regio zaterdag, 14 oktober 2017

Geen verklaring voor een dodelijke reeks

Leeuwarden - Negen mensen kwamen dit jaar in Fryslân al om het leven door (vermoedelijk) een misdrijf. Dat is meer dan voorgaande jaren, maar een patroon ontbreekt, en een verklaring is niet te geven.

Zeker, kijkend naar voorgaande jaren is het aantal (vermoedelijke) moorden en doodslagen hoog, beaamt Martina Althoff, universitair hoofddocent Criminologie bij Rijksuniversiteit Groningen. In de periode van 2012 tot en met 2016 kwamen in totaal achttien mensen door misdrijven om het leven, en landelijk is er al jaren een dalende trend te zien in het aantal moorden en doodslagen. Zo bekeken is negen een relatief hoog aantal.

Maar verder zeggen de cijfers weinig, betoogt Althoff. ,,Er zijn te weinig cijfers om er uitspraken over te doen. Elke moord is er een te veel, en ik kan mij voorstellen dat negen voor veel mensen heel veel lijkt. Maar statistisch is het aantal te laag om hier over een trend te spreken.” Daar komt nog bij dat als er een vergelijking met voorgaande jaren getrokken moet worden, ook de pogingen tot moord en doodslag erbij moeten worden betrokken.

Ook vanuit een criminologisch punt gekeken zijn er vooralsnog weinig opvallende aspecten. ,,Als het negen keer om een relationele sfeer gaat, of de misdrijven allemaal schietincidenten op straat waren, kan je op zoek naar een verklaring gaan en mogelijk generaliserende uitspraken doen. Dan is er een patroon. Maar de misdrijven zijn zeer verschillend van aard. Zo zijn er twee misdrijven in vermoedelijk relationele sfeer, twee in het sociale milieu, en is er vermoedelijk bij een sprake van drugscriminaliteit. Het lijken allemaal losstaande incidenten.”

De Friese politie bevestigt die lezing. Ook daar viel de hoge frequentie van het misdrijven met dodelijke afloop op, meldt politiewoordvoerder Ramona Venema. ,,Maar er is geen patroon te zien. Je kijkt altijd naar raakvlakken, maar de zaken zijn verschillend van aard, en er is geen rode draad. Het is onverklaarbaar eigenlijk. Maar het zijn allemaal ernstige zaken, met een grote impact.”

Afgelopen week kwam een man in de Leeuwarder binnenstad om het leven door een misdrijf. Eind september werd een echtpaar uit Katlijk om het leven gebracht.

