Economie zaterdag, 14 oktober 2017

Minister Plasterk wil geen keuringsplicht voor huizen Leeuwarden - Demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) is geen voorstander van het instellen van een algemene periodieke keuring voor woningen. In beantwoording op Kamervragen van Sandra Beckerman (SP) meldt de minister dat zo’n keuring leidt tot een lastenverzwaring voor woningeigenaren, en dat zo’n keuring ook woning treft waarbij mogelijk geen veiligheidsprobleem is. Beckerman stelde de vragen naar aanleiding van de recente vrijspraak in de zaak over de brand op de Kelders in Leeuwarden, waarbij in 2013 een 24-jarige man om het leven kwam. Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit. Beckerman wilde van Plasterk weten of een keuringsplicht voor brandveiligheid moet worden ingevoerd, met goede handhaving. Volgens Plasterk zijn er met de Bouwbesluitvoorschriften, gebruiksmeldingplicht en gemeentelijke handhavingsmogelijkheden voldoende instrumenten om de brandveiligheid te waarborgen.

