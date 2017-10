Regio vrijdag, 13 oktober 2017

Friese aanpak drankpreventie gaat door

Wybe Fraanje

Leeuwarden Het project Nuchtere Fries, dat het terugdringen beoogt van drank- en drugsgebruik onder tieners, wordt vier jaar voortgezet. Dat besloot de bestuurscommissie Gezondheid van Veiligheidsregio Fryslân gisteren naar aanleiding van het evaluatierapport van Nuchtere Fries.

Het programma begon in 2014 voor een periode van vier jaar. In die tijd is onder meer periodiek onderzoek gedaan naar drank- en drugsgebruik onder twaalf- tot zeventienjarigen, is er in alle Friese gemeenten een gezamenlijk toezicht in het kader van de Drank- en horecawet opgezet, hebben evenementen ondersteuning gekregen bij het genotmiddelenbeleid en is er veel voorlichting geweest, met name op de omgeving van de twaalf- tot zeventienjarigen.

Hoewel projectleider Marijke Hagedoorn gisteren benadrukte dat je niet hard kunt maken dat het een-op-een te maken heeft met Nuchtere Fries, is de ontwikkeling de afgelopen vier jaar gunstig verlopen. De startleeftijd van alcoholgebruik is van 13 naar 14,5 jaar gegaan, het drankgebruik tot zestien jaar is tamelijk spectaculair gedaald, meer ouders keuren alcoholgebruik af, en de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop is verbeterd.

Er zijn niet alleen maar successen. Het aandeel bingedrinkers (vijf glazen of meer per gelegenheid) is weliswaar gedaald van 70 naar 65, procent, maar ligt nog steeds hoog. Hagedoorn: ,,Jongeren beginnen later, maar áls ze eenmaal drinken, drinken ze ook veel.”

Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 oktober 2017

Reacties: