Watersporters zetten door na stormdrama

Pieter Atsma

Burgum Het was op 13 september schrikken voor Jelmer Bloembergen van Watersportvereniging Achtkarspelen. Het nieuwe drijvende clublokaal, dat net een week geleden op zijn locatie in de Wide Ie bij Burgum was gevaren, had de zware storm die dag niet overleefd. De storm had een muur weggeblazen uit het gebouw en de ponton was vervolgens gezonken.

En dat terwijl de vereniging al tien jaar had gespaard voor zo’n eigen clubgebouw, zegt Bloembergen, initiatiefnemer en voorzitter van de vereniging. ,,Hij lag er echt nog maar net. Dat was wel even schrikken, ja.” Hij vertelt dat het wel erg uitzonderlijke omstandigheden waren op die dertiende september. ,,Er was hier windkracht twaalf gemeten, de zwaarste kracht in twaalf jaar.”

Bloembergen gaf de moed niet op. Hij besloot al snel dat de ponton zou worden opgetakeld en hersteld. Een groot probleem daarbij was dat de vereniging geen extra geld in kas had. Het herstelwerk kostte vele duizenden euro’s en de kans op een uitkering van de verzekering leek niet groot.

,,Ik heb toen besloten mijn eigen bankrekening aan te spreken", vertelt de geboren Kootstertilster. ,,Het zal wel moeten, dacht ik. Want anders is alles voor niets geweest.”

