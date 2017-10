Regio donderdag, 12 oktober 2017

Tweede blusauto verdwijnt bij blusposten Leeuwarden - Alle Friese blusposten raken hun tweede brandweerspuitauto kwijt. Veiligheidsregio Fryslân vindt de bezwaren die een aantal gemeenten tegen dit plan heeft ingediend niet genoeg hout snijden. Het schrappen van de tweede auto bij blusposten is onderdeel van het reorganisatieplan van de Brandweer Fryslân. Volgens dit Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat zijn twee tankautospuiten bij zeven grote posten niet noodzakelijk. De tweede auto wordt niet meer standaard bij een brand ‘ingemeld’, maar krijgt een reserverol. Het reorganisatieplan moet een besparing van 350.000 euro opleveren en beoogt een efficiëntere werkwijze. Het plan viel bij een aantal gemeenten slecht. Zo vreesden Heerenveen en Dongeradeel dat de veiligheid in het geding is. Hun bezwaren worden door de Veiligheidsregio niet overgenomen. Volgens de Veiligheidsregio is het niet mogelijk om voor een paar gemeenten een uitzondering te maken en hen wel een tweede auto te gunnen. Ze voorziet dan een domino-effect in heel de provincie omdat dan alle blusposten met een tweede wagen deze standaard zouden kunnen ‘inmelden’. Bovendien zou het de toegevoegde waarde van buurtposten wegnemen en de spreiding van blusspecialismen onmogelijk maken. Volgens de Veiligheidsregio biedt Dekkingsplan 2.0 genoeg garantie dat indien nodig een tweede wagen snel ter plaatse is, van een post in de buurt. Zo kan bij een grote brand in het centrum van Dokkum worden gerekend op een brandweerwagen uit Damwâld. De paraatheid van die post is volgens de veiligheidsregio goed. Volgende week donderdag staat de reorganisatie op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio.

