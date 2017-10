Regio donderdag, 12 oktober 2017

Feestwinkel Sneek wil niet dat raad naar binnen gluurt

Sneek - Als de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vanaf volgend jaar in het pand Marktstraat 1 in Sneek vergadert, kunnen raadsleden, burgemeester en wethouders en publiek vanuit de raadszaal in de tuin van feestartikelenwinkel De Toverbal kijken. Eigenaren Eric en Jeannette Hoekstra, die boven de winkel wonen, stappen naar de rechter om dat te voorkomen.

Marktstraat 1 wordt op dit moment verbouwd. Per januari moet de gemeenteraad er vergaderen. De familie Hoekstra heeft niets tegen de verbouwing, benadrukt Jeanette Hoekstra. Sterker nog, dat het al jarenlang leegstaande pand wordt gerenoveerd, ziet zij als positieve toevoeging voor de buurt. Maar niet alle punten van die verbouwing kunnen de familie bekoren.

De familie heeft al ruim twintig jaar een feestartikelenwinkel aan de Marktstraat. Toen het gebouw naast de winkel nog in gebruik was door SNS-bank waren de ramen aan de achterzijde afgeplakt. De privacy van het gezin bleef zo beschermd. De laatste jaren stond het pand leeg.

De gemeente wil de ramen na de verbouwing open hebben. “De vloer op de eerste verdieping ligt hoger dan de muur om ons dakterras”, aldus Jeannette Hoekstra. “Er zijn straks honderd mensen die op het terras kunnen kijken. Dan ga ik echt niet meer in de jacuzzi zitten. Onze privacy is straks weg.” Achter op het dakterras heeft de familie bovendien nog een klein appartement voor logees. “Daar kijken ze al helemaal naar binnen.”

Ook een ander punt van de verbouwing wordt bekritiseerd. Volgens de vergunning mag de gemeente een muurtje bouwen aan de zijkant van het gebouw, aan de kant van de Martinikerk. “Dat gaan we eerst nog niet doen”, zei de gemeente”, aldus Hoekstra. “Maar in de toekomst kan het wel.” Zo’n muurtje gaat ten koste van parkeerplekken, en lokt hangjeugd, zo vreest de ondernemer. “En auto’s kunnen minder makkelijk bij de winkel komen als dat muurtje er komt. Dat gaat ons klanten kosten.”

De zaak dient dinsdag bij de bestuursrechter in Groningen. Het gezin hoopt eigenlijk dat het niet zo ver komt. “We hebben van te voren nog een gesprek met de gemeente. We hopen dat we er dan uitkomen. En anders zien we elkaar in Groningen.” Ze benadrukt dat het contact met de gemeente goed is. De gemeente wil geen commentaar geven zolang de zaak onder de rechter is.

Marktstraat 1 uit 1864 was het gemeentehuis van de voormalige gemeente Wymbritseradeel. Die gemeente ging in 1984 samen met de voormalige gemeente IJlst, en de nieuwe gemeente (Wymbritseradiel - met een i) verhuisde in 1986 naar IJlst. Daarmee verdween de politiek-bestuurlijke functie van het pand. Later werd het een filiaal van de SNS-bank. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het pand recent gekocht, en het wordt straks onderdeel van de politieke hart van de gemeente aan de Marktstraat. Alle ambtenaren zitten straks in verschillende panden aan die straat. Nu zit nog een deel in IJlst, waar ook nog vergaderd wordt door de raad.

