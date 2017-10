Regio donderdag, 12 oktober 2017

Tien minuten ouderdomskwalen ervaren zet je wel aan het denken Leeuwarden - Voor de meeste mensen geldt: hoe ouder je wordt, hoe meer fysieke klachten je krijgt. Het MCL gaf mensen gisteren de kans om ouderdomskwalen te ervaren, met een simulatiepak. ,,Nou, dat gaat wel pittig worden”, zegt Jesse Veendorp (20), stagiair bij de afdeling interne geneeskunde van Medisch Centrum Leeuwarden. Hij kijkt naar het parcours dat hij moet afleggen. Hij staat in de centrale hal van het ziekenhuis en krijgt een simulatiepak aan. Het simulatiepak bestaat uit hals, knie- en schouderbescherming. Jesse heeft daarnaast een soort kogelvrijvest aan en grote zolen om zijn schoenen, die het lopen moeilijker maken. Hij heeft ook een bril op die zijn zicht beperkt en een koptelefoon, waardoor hij slechter hoort. Alles bij elkaar draagt hij een goede twintig kilo mee. Het MCL heeft, net als een aantal andere ziekenhuizen, een seniorenvriendelijk keurmerk gekregen. Bij wijze van viering hadden bezoekers gisteren de mogelijkheid om via het simulatiepak ouderdomskwalen, zoals slechtziendheid, te ervaren. Jesse gaat van start. Hij loopt rustig naar de balie, waar hij een folder moet pakken. Door al het extra gewicht loopt hij meteen krom. Dan moet hij de trap op en halverwege weer naar beneden. Hij pakt de trap met twee handen vast en loopt voetje voor voetje, heel kalm, omhoog. Bij het omdraaien struikelt hij bijna, maar hij blijft overeind. Als hij weer beneden is moet hij in een stoel gaan zitten en een kopje thee inschenken, wat prima gaat. Hij pakt de folder en leest een zin eruit voor, zonder moeite. Dan loopt hij over de finish. Met 58 seconden is hij tot dan toe de snelste deelnemer van de dag. ,,Je voelt echt meteen hoe zwaar het is door al die spullen die je meedraagt", zegt Veendorp na afloop. ,,Je gaat er automatisch krom van lopen. Je ziet vrij weinig door die bril. Je kan de meeste contouren nog wel onderscheiden, maar dat wordt echt heel erg onduidelijk als je gaat bewegen.” Lees de hele reportage in de papieren krant van 12 oktober 2017

