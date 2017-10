Regio donderdag, 12 oktober 2017

Provincie juicht te vroeg om gasbeperking Leeuwarden - De plannen van het nieuwe kabinet lijken de gaswinning in Fryslân veel minder te beperken dan de provincie had gehoopt. Gaswinner Vermilion zegt gewoon te kunnen doorgaan met het zoeken naar en aanboren van nieuwe velden. Het bedrijf beschikt volgens woordvoerder Fokke Jansma al over de benodigde vergunningen. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken af niet langer opsporingsvergunningen af te geven voor nieuwe gasvelden op het vasteland. De provincie Fryslân concludeerde daar dinsdag uit dat hier geen nieuwe vergunningen voor proefboringen zullen worden verstrekt. Die conclusie blijkt niet juist: voor bijna heel Fryslân zijn al opsporingsvergunningen afgegeven en proefboringen vallen daar volgens Vermilion ook onder. ,,In principe kan de vergunning niet zomaar worden ingetrokken", zegt woordvoerder Jansma. Volgens hem blijkt uit bepalingen in de nieuwe Mijnbouwwet dat ook een eventuele verlenging van de vergunning zal moeten worden afgegeven. Vermilion is momenteel bezig met een zoektocht naar nieuwe gasvelden in het zuiden van de provincie. Eventuele nieuwe velden kunnen vervolgens gewoon worden aangeboord, verwacht Jansma. Provinciewoordvoerder Gerrit Hofstra erkent dat de conclusie van de provincie dinsdagmiddag wat te snel was getrokken. ,,Voor Fryslân verandert er op dit moment niet zo heel veel. Maar we zien het toch als een eerste stap die perspectief biedt. We hopen dat het nieuwe kabinet ook aanvragen voor gaswinning voortaan kritischer gaat bekijken.” Slechts enkele kleine delen van Fryslân blijven dankzij de nieuwe afspraken definitief vrij van gaswinning, omdat daarvoor ook nog geen opsporingsvergunning was gegeven. Dat geldt voor Vlieland, delen van Terschelling en Schiermonnikoog en voor de driehoek Lemmer-Sloten-Sondel. De NAM - die voor het resterende deel van Fryslân een opsporingsvergunning heeft - zegt sowieso geen nieuwe velden op het Friese vasteland meer te willen aanboren. Volgens woordvoerder Sape Jan Terpstra zal de gaswinning in Ternaard het laatste nieuwe project zijn in Fryslân. Over nieuwe gaswinning op de Wadden- en Noordzee is Terpstra iets minder stellig, maar daar ligt volgens hem niet meer de focus van de NAM. De NAM zou vooral bezig zijn met mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Het is nog wel mogelijk dat de afspraak leidt tot meer beperkingen, maar dat kan alleen als het nieuwe kabinet besluit dat aflopende vergunningen toch niet worden verlengd.

