Economie donderdag, 12 oktober 2017

Akkerbouwers moeten alert zijn; rot ligt op de loer Leeuwarden - De oogst van de akkerbouwgewassen verloopt dit jaar in verschillende etappes. Pas wanneer de grond weer droog genoeg is, wordt de oogst hervat. Akkerbouwers moeten dit jaar veel meer opletten of de gewassen goed worden gedroogd. Rot ligt op de loer. Met horten en stoten is afgelopen week door akkerbouwers en loonwerkers gewerkt aan het binnenhalen van de oogst. De vele buien zorgen ervoor dat machines niet op het land kunnen komen. Ruwweg 80 procent van de pootaardappelen in Fryslân is tussen de buien door binnengehaald, schat akkerbouwwoordvoerder van LTO Noord Tineke de Vries uit Hallum. “Op ons eigen bedrijf moet er nog zes hectare uit de grond. Het ligt nu stil, we kunnen er niet op. We hopen komende week met droger weer verder te kunnen gaan.” In Fryslân zijn wel grote verschillen in de aardappeloogst. Volgens een inschatting van De Vries zit in het oostelijk deel van de provincie meer aardappelen in de grond dan in het westelijke deel. Akkerbouwers moeten er scherp op zijn dat de aardappelen goed gedroogd worden. Alle boeren hebben volgens De Vries in meer of mindere mate te maken met rot. Er moeten dit jaar meer partijen die al in de schuur liggen worden gecontroleerd, zegt zij. “Door de natheid zit er meer modder om de knollen, ze zijn ook gevoeliger en het komt geregeld voor dat er partijen weer opnieuw moeten worden gesorteerd en gedroogd.” Vooral aardappelen van lichtere gronden vertonen eerder rot. “Door de hevige buien van de afgelopen maanden zijn die gronden dichtgeslagen. Bij de oogst lijkt het er vaak op dat de knollen goed uit de grond komen, maar snel daarna hebben ze een grotere kans om te rotten.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 12 oktober 2017

