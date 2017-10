Economie woensdag, 11 oktober 2017

Fryslân bij provincies met meeste startende bedrijven

Leeuwarden - In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er in de provincie Fryslân, vergeleken met die periode van 2016, 4 procent meer bedrijven gestart. Het gaat volgens cijfers uit de KvK-Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel om nu bijna 3900 bedrijven. Andere stijgende provincies die in de top uitkomen zijn Zuid-Holland (5 procent), en Utrecht (3 procent).

In Fryslân zijn vooral sterke toenames waar te nemen in de land- en tuinbouw (plus 24 procent; van 103 naar 129), bouw (plus 16 procent; van 312 naar 363) en detailhandel (plus 8 procent; van 477 naar 514).

Landelijk is er vooral in het derde kwartaal een sterke toename. In dat kwartaal is er een groei van 10 procent. Vergeleken met dat kwartaal in 2016 is er een groei van 6 procent.

Het aantal stoppers in Fryslân kwam in de eerste drie kwartalen uit op ruim 2500 bedrijven. In 2016 was dat in die periode bijna 2700.

