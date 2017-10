Regio woensdag, 11 oktober 2017

Geen biovergister Burgum Noardburgum - Het Franse energiebedrijf Engie ziet af van de plannen voor het bouwen van een biovergister bij Noardburgum/Burgum. Woordvoerder Michael Verheul heeft laten weten dat het energiebedrijf de vergunningsaanvraag bij de Fumo (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft ingetrokken. “Fantastysk. Geweldich”, reageert Franke Atsma. Hij is woordvoerder voor het Actiecomité Noardermar dat zich van meet af aan tegen de plannen heeft verzet. Dat Engie zich zou terugtrekken lag in de lijn der verwachting, omdat ook de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel al op voorhand heeft laten weten tegen de komst van de biovergister te zullen stemmen. “Mar witst it fansels noait hielendal seker”, aldus Atsma. “Foar itselde setten se troch en giene de juridyske ôfdielingen der mei oan ‘e slach.” De stichting van de omwonenden wordt niet opgeheven. Volgens Atsma is het zaak om waakzaam te blijven tegen plannen die afbreuk doen aan het Burgumermeer en de omgeving. “It is en bliuwt fansels in multinational en bist noait wis fan wat dy yn de takomst wer betinke.” Stank Engie wil wel doorgaan met de plannen van een zonneparkje bij de energiecentrale in Burgum. Binnenkort gaat het energiebedrijf daarover in gesprek met de gemeente en inwoners.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties