Bommelding doet afbreuk veilig gevoel Leeuwarden - Bij verschillende scholen in Nederland zijn gistermiddag bommeldingen binnengekomen. Het betrof loos alarm. Ook de Willem Alexanderschool aan de Keizerskroon en het Gomarus College aan de Plataanstraat in Leeuwarden waren slachtoffer van de valse meldingen. Er waren ook bommeldingen in Haren, Maastricht, Eindhoven en Utrecht. “Een mannenstem zei dat er een bom zou ontploffen en dat werd nog een keer herhaald”, zegt locatiedirecteur Karel Eschbach van het Gomarus College. Het Gomarus heeft een protocol voor dit soort gevallen. Eschbach besloot 112 te bellen en die adviseerde de leerlingen naar huis te sturen. “Binnen vijf minuten stond iedereen buiten.” Klein litteken Eschbach is opgelucht dat er uiteindelijk niets aan de hand bleek, maar is ook gepikeerd. “De school moet een veilige plek zijn en dat is nu toch wel geweld aangedaan. Dit is een klein litteken en dat is toch wel heel vervelend.” De leerlingen hebben hooguit een uurtje les gemist. Wel zal er vandaag over het incident worden doorgepraat. Ook de leerlingen zullen vragen hebben. Gistermiddag is er met de politie geëvalueerd en gepraat met de docenten over het incident. Ook heeft de school via de website informatie verstrekt aan leerlingen en hun ouders. Volgens Eschbach ligt het onderzoek nu bij de landelijke politie. Robert-Jan Valkema van de Noordelijke Politie kon gisteren nog niets melden over motief en daders. Aanhoudingen waren gisteren nog niet gedaan en de politie wilde ‘om onderzoekstechnische redenen’ geen informatie geven over hoe de bommeldingen bij de scholen terecht kwamen. Woordvoerder Pyter de Roos laat weten ‘niet happy’ te zijn met het feit dat de scholen wel dergelijke informatie naar buiten brachten.

