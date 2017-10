Regio dinsdag, 10 oktober 2017

Doeksen haalt sneldienst uit dienstregeling naar Vlieland Vlieland - De sneldienst tussen Harlingen en Vlieland maakt vanaf 1 januari volgend jaar geen onderdeel meer uit van de vaste winterdienstregeling. Dit blijkt uit het nieuwe vervoersplan dat onlangs is goedgekeurd door staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De huidige regeling bestaat uit twee afvaarten met de autoveerboot en één met de sneldienst. Deze regeling is echter volgens Doeksen niet heel betrouwbaar omdat de sneldienst eerder uitvalt bij onstuimig weer. In de nieuwe dienstregeling worden alle drie afvaarten met de autoveerboot uitgevoerd. De sneldienst wordt wel weer ingezet tijdens de zomerdienstregeling van 2 april tot en met 31 oktober. De autoveerboten legden de tocht aanvankelijk in 1 uur en 30 minuten af. Doeksen voerde begin dit jaar een experiment uit met drie vaste afvaarten die 1 uur en 45 minuten duurden. Hiermee kon bespaard worden op onder meer het brandstofgebruik. De meerderheid van de passagiers die over de proef werden geënquêteerd, bleef een voorkeur houden voor een snellere dienstregeling. Doeksen geeft hieraan gehoor door de afvaarten voor volgend jaar te verkorten naar 1 uur en 35 minuten. Dit betekent een extra kostenpost van tweehonderdduizend euro ten opzichte van een overtocht van 1 uur en 45 minuten. Burgemeester Tineke Schokker van Vlieland is blij dat Doeksen rekening heeft gehouden met de wensen van de passagiers. ,,Maar persoonlijk vind ik het wel jammer dat de sneldienst verdwijnt. Ik moet regelmatig naar de vaste wal en nu duurt het aanmerkelijk langer voor je weer thuis bent.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 10 oktober.

