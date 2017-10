Regio dinsdag, 10 oktober 2017

Ook taxibedrijf uit Ee in beroep tegen gunning

Ee - Ook taxibedrijf De Jong uit Ee stapt naar de rechter vanwege de aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân. Het bedrijf vindt evenals Taxi Waaksma uit Kootstertille dat de vervoerders VMNN en Dorenbos hadden moeten worden uitgesloten bij de aanbesteding.

De twee bedrijven uit Assen gaan fuseren en hebben nu al dezelfde eigenaar. Ze schreven allebei in voor de aanbesteding en kregen gezamenlijk bijna de helft van het reguliere vervoer. Dat terwijl de eis gold dat iedere vervoerder maximaal zo’n 25 procent kan krijgen. ,,Einliks is it hiel simpel, as wy ús boereferstân brûke", zegt ondernemer Durk de Jong. ,,It is ien bedriuw dat twa kear ynskriuwt.”

Wethouder Pytsje de Graaf (FNP, Dongeradeel) deelde gistermiddag in een persbericht alvast een sneer uit naar de twee taxibedrijven die naar de rechter stappen. ,,It liket derop dat Waaksma en De Jong it dreech fine om it oan oaren te gunnen”, liet ze optekenen, met de toevoeging dat de cliënten en de chauffeurs nu opnieuw in een onzekere situatie zitten. Zowel de wethouder als haar woordvoerder Silvia Hania wilden deze uitspraak gistermiddag niet verder toelichten.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 10 oktober.

