Nijpend tekort aan bluswater in Fryslân Leeuwarden - De brandweer in Fryslân krijgt steeds vaker te maken met een tekort aan bluswater. Dat zegt George Kuntz, afdelingshoofd risicobeheersing van de Brandweer Fryslân. Dat is niet alleen het geval op het platteland, zoals bij de brand in Firdgum in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag, maar ook in dichter bevolkte gebieden zoals dorpen en steden, aldus Kuntz. ,,De watervoorziening van ondergrondse brandkranen wordt steeds moeizamer. Waterleidingbedrijven kiezen ervoor smallere leidingen aan te leggen waardoor er minder water beschikbaar is.” Kuntz zegt dit tegen het Friesch Dagblad na de brand in Firdgum, waar het de nodige tijd kostte voordat de brandweer voldoende bluswater had. Een aardappelloods brandde volledig af, een woonboerderij raakte zwaar beschadigd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 10 oktober.

