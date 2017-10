Regio maandag, 9 oktober 2017

Aanpak van Twizelermieden Twijzel - Ongeveer 120 hectare grond in de Twizelermieden wordt heringericht. Met een hogere waterstand in het gebied stroomt er naar verwachting meer kwelwater naar het oppervlak. Dat moet volgens boswachter Jakob Hanenburg leiden tot nog meer biodiversiteit. ,,It sil goed węze foar it ferskaat oan planten. We hawwe hjir al in protte wylde plantesoarten sa as it trijekantgers (een zeggesoort, red.), orchideeën en djerreblommen (dotterbloemen). We tinke dat der mei in heger wetterpeil en it kwelwetter noch mear soarten profitearje kinne. Dat jildt ek foar de greidefűgels. Dy hawwe it al dreech, it sil mei in heger peil altiten better foar se węze.” Volgens de boswachter zal ook de watersnip beter gedijen. ,,We hawwe der hjir yn de omkriten in behoarlike populaasje fan, dy sil ek profitearje.” Duizend hectare De herinrichting van het gebied is onderdeel van een groter (herstel)project. Volgens de boswachter wordt de 120 hectare met de herinrichting gekoppeld aan een veel groter gebied met een hogere waterstand. Het gaat volgens hem om een areaal van ongeveer duizend hectare. Dit omvat onder andere de Twizelermieden, de Drogehamster-, Reahelster- en Surhuizumermieden. Omdat de Twizelermieden grotendeels wordt ingericht voor de natuur, moeten er wel maatregelen worden genomen voor de mensen die in het gebied wonen. Met het graven van extra sloten en plaatselijk een lager waterpeil moeten zij worden gevrijwaard van het hogere peil. In het gebied blijven er mogelijkheden voor landbouw, maar natuurwaarden krijgen een hogere prioriteit. Voor intensieve(re) landbouw zal er geen plek meer zijn. Naar verwachting is de herinrichting van het gebied eind volgend jaar afgerond.

