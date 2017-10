Regio maandag, 9 oktober 2017

Openstelling kanaal Nij Beets loopt gevaar Nij Beets - De natuurcompensatie voor het openstellen van het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop moet snel in orde gemaakt worden, anders dreigt afsluiting van de vaarroute. Met die vrees in het achterhoofd hebben vier raadsfracties in Opsterland een raadsdebat aangevraagd. Als de agendacommissie op 17 oktober instemt met het verzoek van OpsterLanders, FNP, BAS en VVD, spreekt de raad op 30 oktober over diverse problemen, die tot nu toe vooral in de rechtszaal aan de orde kwamen. Het Polderhoofdkanaal werd in 2015 opengesteld, acht jaar nadat de eerste werkzaamheden waren begonnen. Omwonenden maakten meermalen met succes bezwaar vanwege het voorkomen van beschermde dieren. Uiteindelijk bepaalde de Raad van State in 2014 dat het werk toch kon doorgaan. Belangrijke voorwaarde daarbij was dat er veel aandacht besteed zou worden aan natuurherstel en -compensatie. In de tussentijd waren de kosten van het project opgelopen van 8,6 miljoen euro naar 20,5 miljoen euro. Rechtszaken Met de natuurmaatregelen loopt het nu mis, stelt raadslid Johan Sieswerda van OpsterLanders. Hij leidt dat af uit het feit dat één betrokkene, Judy Hoomans uit Nij Beets, al verschillende rechtszaken tegen gemeente en provincie heeft gewonnen over het niet nakomen van afspraken voor natuurherstel op haar perceel. Ook op 28 september won ze een geding. Als de overheden geen oplossing vinden, zal de rechter uiteindelijk de sluiting van het kanaal gelasten, denkt Sieswerda. ,,Wij vinden het belangrijk om in het openbaar te bespreken hoe het zo ver heeft kunnen komen maar vooral: hoe we een uitweg kunnen vinden. Want we willen niet voor de tweede keer zo’n drama meemaken.”

